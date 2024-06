जंगल सफारी के दौरान गाड़ी में बैठी बच्ची के पास आकर प्यार जताने लगा जिराफ, फिर जो किया, डर से मां की निकल गई चीख

सोशल मीडिया पर जंगल सफारी के बहुत से वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कई बार हम डर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी डर से सहम जाएगा. इस वीडियो ने न केवल लोगों को डरा दिया है, बल्कि लोगों को सबक भी दिया है, कि जानवरों के करीब जाते हुए हमेशा ये याद रखें कि आखिरकार वो जानवर ही हैं. वायरल हो रहा ये वीडियो टेक्सास के वाइल्डलाइफ सेंटर (Texas Wildlife Centre) का है. जिसमें दिखाया इसमें एक जिराफ (Giraffe) सफारी गाड़़ी के पास जाता है और उसमें अपनी मां के साथ बैठी दो साल की बच्ची का हाथ अपने मुंह से दबोचकर उसे गाड़ी से बाहर खींच लेता है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है.

जेसन और सिएरा टोटेन नामक कपल अपनी दो साल की बच्ची पैस्ले के साथ टेक्सास में फॉसिल रिम वाइल्डलाइफ सेंटर घूमने गए थे. बच्ची एक ओपन कार में बैठी थी, इस दौरान वो विशाल जिराफ को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी भूखे जिराफ ने पैस्ले के हाथ में खाने के बैग को देखा, और खाने की जल्दी में अनजाने में बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ही अपनी ओर खींच लिया. जिराफ ने बच्ची को गाड़ी से बाहर खींचा और ऊपर की ओर उठा लिया और फिर तुरंत उसे उसकी मां की गोद में छोड़ दिया. हालांकि कुछ पल के इस वाक़ये ने उन्हें बहुत डरा दिया था.

देखें Video:

Giraffe picks toddler up out of car at Texas safari park thinking it was food cars are not supposed to drive through with open windows or tops but mother grabs toddler unharmed #texaszoo #texas #news #skynews #zoo #safaripark pic.twitter.com/K1L4aJIpCp