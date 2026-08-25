घूमिए, तोड़िए और खाइए! ये है दुनिया का पहला 'खाया जाने वाला शहर'!, जहां हर तरफ फ्री मिलती हैं फल-सब्जियां

जर्मनी का एंडेरनाच शहर दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है, जिसे 'एडिबल सिटी' यानी खाया जाने वाला शहर भी कहा जाता है. यहां के पार्कों, सड़कों और पब्लिक प्लेस पर सब्जियां और फल उगाए गए हैं. कोई भी इंसान बिना किसी रोक-टोक और बिना पैसे दिए इन्हें तोड़कर घर ले जा सकता है.

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पब्लिक पार्कों को बना दिया फ्री का किचन गार्डन

जर्मनी के राइन नदी के किनारे बसे एंडेरनाच शहर में हरियाली का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. यहां की म्युनिसिपालिटी ने पार्कों में केवल डेकोरेटिव फूल लगाने के बजाए फल और सब्जियों के पौधे भी उगाए हैं. इसके साथ ही हर जगह एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है 'Pflücken erlaubt' यानी 'तोड़ने की अनुमति है'. कमाल की बात ये है कि, साल 2010 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले 101 किस्म के टमाटर लगाए लग थे, जिसका मकसद था लोगों को खेती और बायोवर्सिटी के लिए जागरूक करना. समय के साथ-साथ धीरे-धीरे आलू, प्याज, गोभी, बीन्स, स्ट्रॉबेरी और कई तरह की जड़ी-बूटियां भी शामिल कर दी गईं.

दुनिया की पहला एडिबल सिटी

अच्छी बात ये है कि, इस शहर में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सब्जियां तोड़ते हैं. इसके अलावा कोई भी इसका गलत फायदा नहीं उठाता. इस पहल से शहर की सेफ्टी का खर्च भी कम हुआ है और लोकल बिना काम वाले लोगों को इन पार्कों की देखभाल का काम मिल गया. अब अमेरिका और यूरोप के कई देश एंडेरनाच के इस अनोखे मॉडल को अपने यहां भी अपना रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट 'grantonsoil' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पोस्ट को अब तक 22 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं.

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