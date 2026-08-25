कानपुर में हाईवे किनारे मिलीं एक्सपायर्ड चॉकलेट-टॉफियां, लूटने की मची होड़, Video Viral

Kanpur Expired Chocolates Viral Video: इन दिनों कानपुर के पनकी इलाके में हाईवे किनारे उमरती भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है. इसके पीछे की वजह हैं चॉकलेट्स और टॉफियां, जिन्हें लूटने की होड़ मची हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन चॉकलेट्स और टॉफियां को लूटने के लिए लोग हल्ला पीट रहे हैं, वो असल में एक्सपायर्ड हैं.

वीडियो के मुताबिक, जब फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पास हाईवे किनारे बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड चॉकलेट्स और टॉफियां मिलने की खबर उड़ी, तो अगले ही पल अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग इस मुफ्त के माल को बटोरने के लिए वहां पहुंच गए, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जांच में जुट गया है.

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हाईवे किनारे फेंका गया एक्सपायर्ड टॉफियों का जखीरा (panki highway candy loot)

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, लोगों को जब फ्री का माल रास्ते में पड़ा मिला, तो उनकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा. लोग एक्सपायर हो चुकी इन चॉकलेट्स और टॉफियां को ऐसे लूट रहे थे, मानों जैसे कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है. खबर लगते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र का इंसान बोरे और थैलियां भरकर टॉफियां ले जाने पहुंच गया. बिना ये जाने कि ये एक्सपायर्ड सामान हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक और जहरीला साबित हो सकता है. कहा जा रहा है कि, किसी कंपनी ने भारी मात्रा में एक्सपायर्ड टॉफियां और चॉकलेट्स फेंक दीं, जिसके बाद लोगों की भीड़ उमर पड़ी.

मुफ्त का माल समझकर बटोरने पहुंच गए लोग (Expired candy loot)

सूचना मिलते ही पुलिस पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि, पुलिस को मौके से मिट्टी से सने कुछ फटे हुए रैपर मिले हैं जिन पर 'गुजरात' लिखा हुआ पाया गया है. थाना प्रभारी के मुताबिक, खाद्य विभाग को सूचित कर दिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये खतरनाक लापरवाही किस कंपनी की है. वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है, जब इस तरह के वीडियो सामने आए हों. पहले भी कई बार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं, जिसमें लोग खाने-पीने की चीजों के अलावा पेट्रोल-डीजल तक लूटते नजर आए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो '@Delhiite_' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

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