Jio ने पेश किया Happy New Year प्लान, दे रहा है 35 हज़ार रुपये तक के फायदे

2026 की शुरुआत होने वाली है और साल के खत्म होते-होते ढेरों ऑफर्स की बाढ़ आ गई है. इनमें से एक Jio की तरफ से भी है. Jio ने नए साल को और खास बनाते हुए अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए “Happy New Year 2026” प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं. ये प्लान अभी से उपलब्ध हैं और खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो नए साल से पहले रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं. Jio के इन नए ऑफर्स में सिर्फ डेटा या कॉलिंग ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, AI और एक्स्ट्रा डिजिटल सुविधाओं का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है.

Jio Happy New Year 2026 प्लान

Jio ने इस New Year ऑफर के तहत दो अलग-अलग प्लान पेश किए हैं. तो चाहे आप साल भर का रिचार्ज चाहते हों या फिर महीने भर का फुल एंटरटेनमेंट पैक, Jio के इस प्लान में सब शामिल हैं.

Jio का सालाना प्लान

Jio का सबसे प्रीमियम Happy New Year प्लान Hero Annual Recharge है, जिसकी कीमत 3,599 रुपये रखी गई है. इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें रोजाना 2.5GB अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS शामिल हैं. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है Google Gemini का 18 महीने का Pro Plan सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत लगभग 35,100 रुपये बताई जा रही है. इसके साथ यूजर्स को 2TB क्लाउड स्टोरेज भी दिया जा रहा है, जो इस प्लान को बेहद खास बना देता है.

Jio का एंटरटेनमेंट प्लान

जो यूजर्स सालभर का रिचार्ज नहीं कराना चाहते, उनके लिए Jio ने 500 रुपये का खास प्लान निकाला है जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें रोजाना 2GB अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं. इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत इसका OTT पैक है, जिसमें YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video Mobile Edition, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT जैसे ढेरों प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इसके साथ ही इस प्लान में भी 18 महीने का Google Gemini Pro Plan फ्री दिया जा रहा है.

सिर्फ यही नहीं, Jio के Happy New Year 2026 प्लान्स में और भी बहुत कुछ है. इसीलिए अगर आप Jio मोबाइल रिचार्ज कराने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है.

