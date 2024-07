गेट एजेंट ने एयरपोर्ट पर यात्रियों संग किया ऐसा बर्ताव, स्पिरिट एयरलाइंस को मांगनी पड़ गई माफी

फ्लाइट में देरी की वजह से अक्सर एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. यात्रियों के साथ-साथ एयरलाइंस के स्टाफ भी परिस्थिति संभालने में परेशान हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों उड़ान में देरी के बाद एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी का वीडियो वायरल हो रहा है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया के हॉलीवुड बरबैंक एयरपोर्ट पर स्पिरिट एयरलाइंस की एक फ्लाइट को उड़ान भरने में आठ घंटे की देरी हो गई. इस बीच फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों और गेट एजेंट्स के बीच बहस हो गई. बहस और एयरपोर्ट पर जारी हौच-पौच के दौरान एक गेट एजेंट ने अपना आपा खोते हुए यात्रियों पर चिल्ला दिया. एजेंट ने सभी यात्रियों को कड़े शब्दों में चुप रहने के लिए कहा. घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद स्पिरिट एयरलाइंस को यात्रियों से माफी मांगनी पड़ी.

वायरल हुआ वीडियो

कैलिफोर्निया के हॉलीवुड बरबैंक एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी के बाद गेट एजेंट के यात्रियों पर चिल्लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक एजेंट इंटरकॉम में घोषणा करते हुए यात्रियों से कहता है, "कृपया शांत रहें ताकि मैं सोच सकूं कि क्या हो रहा है. मुझे यह भी नहीं पता कि यहां कौन सा विमान है, क्योंकि हर कोई चिल्ला रहा है." उन्होंने आगे कहा कि, "आप लोग मुझे एक मिनट भी नहीं देंगे. कृपया मुझे एक मिनट दीजिए!" कर्मचारियों के लिए अव्यवस्था तब और बढ़ गई जब यात्रियों का एक और ग्रुप फ्लाइट में चढ़ने के लिए गेट पर आया और पहले से जारी विवाद में शामिल हो गया. इस वायरल वीडियो में एक और एजेंट गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए यात्रियों पर चिल्लाते हुए दिखाई देती है.

यहां देखें वीडियो

????Spirit Airlines Customer Service Agents Lose Their Temper and Yell at Customers Before Take Off.. ???? ✈️ pic.twitter.com/tUgYyFBEqv