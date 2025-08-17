विज्ञापन
विशेष लिंक

सोशल मीडिया सेंसेशन बनी लाबुबू डॉल बनी चोरों का निशाना, जानिए क्यों पड़ी चोरों की नजर

लाबुबू डॉल्स की 25 लाख की चोरी ने सबको चौंका दिया. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए चोरी हुई डॉल्स बरामद कर लीं और दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Read Time: 3 mins
Share
सोशल मीडिया सेंसेशन बनी लाबुबू डॉल बनी चोरों का निशाना, जानिए क्यों पड़ी चोरों की नजर
दुनियाभर में छाई लाबुबू डॉल, चोरों की भी पड़ी नजर

Labubu dolls stolen: लाबुबू (Labubu) एक ऐसी डॉल है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. छोटी सी गुड़िया, लेकिन उसके तेज दांत और क्यूटनेस का ऐसा क्रेज है कि हर कोई इसे पाना चाहता है. बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट करते नजर आ रहे हैं और यही दीवानगी अब चोरों को भी खींच लाई है.

गोदाम से गायब हुई 25 लाख की डॉल्स (Labubu doll viral)

ताजा मामला सामने आया है अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया (California toy theft) के चीनो शहर से. यहां एक वेयरहाउस से चोरों ने लगभग 25 लाख रुपये (30,000 डॉलर) की लाबुबू डॉल्स चोरी कर लीं. खास बात ये है कि चोरी एक बार में नहीं हुई, बल्कि कई दिनों तक चोर गोदाम में लौट-लौटकर माल उठाते रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस की तेज कार्रवाई, घर से मिले 14 बॉक्स (Theif steal labubu dolls)

जांच में जब पुलिस ने दबिश दी तो अपलैंड स्थित एक घर से 14 बॉक्स लाबुबू डॉल्स बरामद किए. साथ ही ऐसे सबूत भी मिले जिनसे पता चला कि इन गुड़ियों को देशभर में दोबारा बेचने की तैयारी चल रही थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने दो नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जो उसी गोदाम में बतौर कर्मचारी काम करते थे.

कैसे पकड़े गए आरोपी? (Labubu doll warehouse robbery)

जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो उनमें से एक आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन तुरंत पकड़ लिया गया. दूसरा आरोपी पास के ही एक शहर से गिरफ्तार किया गया. फिलहाल दोनों को सैन बर्नार्डिनो काउंटी जुवेनाइल हॉल में चोरी और साजिश रचने के आरोप में रखा गया है. बरामद की गई सारी डॉल्स उनके असली मालिकों को लौटा दी गई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

दुकान की मालकिन ने पहले ही महसूस की बेचैनी (Labubu doll warehouse se chori)

दुकान की मालकिन जोआना अवेंदानो ने बताया कि चोरी से ठीक पहले उन्हें बेचैनी सी महसूस हो रही थी. उन्होंने मोबाइल पर लाइव कैमरा फुटेज देखा और देखकर दंग रह गईं कि चोर गोदाम से माल ले जा रहे हैं. पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लेकर शानदार काम किया और चोरी हुआ सामान वापस दिलाया.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Labubu Doll Heist, Labubu Doll Viral Craze, California Toy Theft, Labubu Dolls Stolen, Labubu Doll Warehouse Robbery
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com