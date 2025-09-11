अबू धाबी के मंदिर में गूंजे गंगा आरती के स्वर, देख इमोशनल हुआ भारतीय युवक

Indian man Dubai viral video: विदेश की सरज़मीं पर रहते हुए अक्सर भारतीय अपने देश की संस्कृति, मंदिरों और त्योहारों को मिस करते हैं, लेकिन अबू धाबी के भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ने भारतीयों को घर जैसा माहौल देने का काम किया है. हाल ही में दुबई शिफ्ट हुए एक 24 वर्षीय युवक ने जब इस मंदिर में गंगा आरती देखी तो उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं.

'यकीन नहीं हो रहा कि UAE में भी दिखा भारत का रंग' (Abu Dhabi Ganga Aarti video)

युवक ने तीन हफ्ते पहले ही दुबई में नई जॉब जॉइन की थी. होटल में दो हफ्ते रहने और घर सेट करने के बाद उसने एक दिन मंदिर जाने का प्लान बनाया. वहां जाकर उसने जो नज़ारा देखा, उसने उसे गहराई तक छू लिया. युवक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, I witnessed Ganga Aarti in UAE. उसने बताया कि यह अनुभव उसे भारत के घाटों की याद दिला गया.

अबू धाबी का BAPS मंदिर: भव्यता और संस्कृति का प्रतीक (BAPS Mandir Ganga Aarti)

यह मंदिर 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था. पूरी तरह से गुलाबी बलुआ पत्थर और इटालियन मार्बल से बना यह मंदिर न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक भी है. मंदिर का परिसर 27 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी ज़मीन UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उपहार में दी थी.

रोज़ होती है गंगा आरती, प्रवासी भारतीयों के लिए संबल (Dubai spiritual experience)

मंदिर में रोज़ाना शाम को गंगा आरती होती है. पानी के सामने दीयों और मंत्रोच्चार से सजी यह आरती वहां मौजूद हर व्यक्ति को भारत की आध्यात्मिक धारा से जोड़ देती है. युवक का साझा किया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर गर्व और भावुकता दोनों महसूस कर रहे हैं.

दो देशों को जोड़ती है आस्था की डोर (Abu Dhabi Hindu Temple)

यह मंदिर सिर्फ पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि भारत और UAE के रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है. यहां आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक सुकून के साथ-साथ अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं.

