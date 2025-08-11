जयपुर की सड़कों पर रूस की महिला ने अपनाया देसी तरीका, सोशल मीडिया हुआ दीवाना

Russian woman in Jaipur: भारत में सड़क पार करना कभी-कभी किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता, खासकर जब ट्रैफिक लगातार चलता रहे. इसी 'देसी स्किल' को एक रूसी महिला ने न सिर्फ अपनाया, बल्कि अपने दोस्त को भी सिखाया और अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

हवाई महल के सामने सड़क पार (desi style road crossing)

वीडियो में रूस की वेरा प्रोकोफेवा (Vera Prokofeva) जयपुर के मशहूर हवाई महल के सामने खड़ी हैं. ट्रैफिक के बीच वह अपने दोस्त को मजेदार अंदाज़ में सिखाती हैं कि भारत में सड़क पार कैसे करनी है. वह कहती हैं, सबसे पहला रूल इंडिया में...सड़क पार करना सीखो. मैं तुम्हें सिखाती हूं…पहले हाथ दिखाओ, फिर वहीं रुक जाओ…और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ो…मिशन कंप्लीट.

विदेशी महिला का देसी अंदाज़ (Indian road crossing tips)

इस 'रोड क्रॉसिंग ट्यूटोरियल' में वेरा पहले ट्रैफिक को रुकने का इशारा करती हैं, फिर सावधानी से गाड़ियों के बीच से निकलती हैं. यह नज़ारा देखकर लोग भी हंसने लगते हैं. वीडियो के कैप्शन में वेरा ने लिखा, भारत में आपको जो पहला नियम सीखने की ज़रूरत है, वह है सड़क पार करना सीखना. यह छोटा सा वीडियो एक मजेदार सांस्कृतिक अनुभव में बदल गया और भारत में घूमने का एक हल्का-फुल्का और प्यारा पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

भारत में सड़क पार करने का तरीका (desi way to cross road)

वीडियो पर यूज़र्स के रिएक्शन भी कम दिलचस्प नहीं थे. एक ने मजाक में लिखा, प्लीज़ एक स्कूल खोलो, इंडिया में सड़क पार करने की ट्रेनिंग के लिए. दूसरे ने कहा, हाहाहा, आपने सही सीखा…और अगर गाड़ी न रुके तो चिल्लाना मत भूलना. वहीं एक तीसरे यूज़र ने चेतावनी दी, ट्रैफिक हेवी हो तो मत रुकना, हल्का हो तो steady pace में चलना ताकि ड्राइवर जज कर सके. हालांकि, यह वीडियो मजाकिया है, लेकिन यह भारत के अनोखे ट्रैफिक कल्चर और विदेशी यात्रियों के अनुभवों को खूबसूरती से दर्शाता है.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!