दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब, भड़का फैन्स का गुस्सा, बोले- इतना बढ़ावा अगर हमारी संस्कृति को देतीं तो...

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने हाल ही में आबू धाबी के लिए एक नया ऐड शूट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ऐड में दीपिका हिजाब पहने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के प्रति सम्मान दिखाती नजर आ रही हैं, वहीं रणवीर सिंह शेरवानी में नजर आ रहे हैं. इस ऐड में दोनों ने आबू धाबी की संस्कृति, इतिहास और विरासत की खूबसूरती को दर्शाया है.

दीपिका के हिजाब लुक की कुछ लोग तारीफ रहे हैं और उनकी रणवीर के साथ जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि दीपिका और रणवीर जिस एक्साइटमेंट और खुशी से विदेशी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, अगर वही जोश भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता.

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपिका की पुरानी शॉर्ट फिल्म ‘माय चॉइस' का जिक्र करते हुए तंज कसा. उन्होंने लिखा, “महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली दीपिका अब हिजाब पहनकर टूरिज्म का प्रचार कर रही हैं, यह कहां गया उनका ‘माय चॉइस' वाला बयान?” बता दें, दीपिका ने वोग एम्पावर कैम्पेन के तहत ‘माय चॉइस' नाम की एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अपने फैसले लेने के अधिकार पर जोर दिया था. इस वीडियो को लेकर उस समय भी काफी विवाद हुआ था.

इस ऐड ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दिया. जहां कुछ लोग दीपिका के इस लुक को कल्चर डाइवर्सिटी और सम्मान के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स भारत की संस्कृति को नजरअंदाज करने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं. अभी तक दीपिका और रणवीर ने इस ट्रोलिंग पर कोई जवाब नहीं दिया है.