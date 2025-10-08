दीपिका पादुकोण की हिजाब वाली ड्रेस पर क्यों मचा है सोशल मीडिया पर बवाल?

Deepika Padukone Hijab Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के हिजाब वाले ऐड पर विवाद हो रहा है. सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल दीपिका और रणवीर सिंह ने यह ऐड हाल ही में आबू धाबी के लिए शूट किया है, सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हो रहा है. इस ऐड में हिजाब पहने दीपिका पादुकोण शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के प्रति सम्मान दिखाती नजर आ रही हैं. हालांकि कई लोग उनके समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं.

इन ऐड में दीपिका और रणवीर के साथ आबू धाबी की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दिखाया गया है. दीपिका का यह ऐड एक टूरिज्म ऐड है, जिस पर एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

उनके इसी ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी है. लोग दीपिका के ड्रेस को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. कुछ लोग उनके जेएनयू में दिए उनके बयान और उनके “My Choice, My Freedom” कैंपेन को लेकर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं. हालांकि, लोग दीपिका के पक्ष में भी पोस्ट कर रहे हैं. उनकी शादी की तस्वीरों से लेकर हिंदू रीति-रिवाजों वाली तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही हैं.

ऐड में दीपिका अबू-धाबी की मस्जिद में अपने पति रणवीर सिंह के साथ मरून कलर के हिजाब में दिख रही हैं. रणवीर अपनी बढ़ी दाढ़ी के साथ काले सूट में दिख रहे हैं. इस ऐड में दीपिका अपने पति को कहती दिख रही हैं कि आप म्यूजिम में जगह पाने के लायक हैं.

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दीपिका के हिजाब लुक की तारीफ रहे हैं तो वहीं कुछ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि दीपिका और रणवीर जिस एक्साइटमेंट और खुशी से विदेशी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, अगर वही जोश भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता.