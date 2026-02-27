ENG vs NZ: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच तो पाकिस्तान का क्या होगा? ऐसा बन रहा समीकरण

Pakistan Semi-Final Qualification Scenario T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की निगाहें शुक्रवार को कोलंबो में होने वाले इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 ग्रुप 2 मुकाबले पर टिकी होंगी. स्थिति साफ है अगर न्यूज़ीलैंड यह मैच जीत जाता है, तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें शनिवार को श्रीलंका से अपने मुकाबले से पहले ही खत्म हो जाएंगी. यहां तक कि अगर बारिश के कारण मैच रद्द भी हो जाता है, तब भी अंक तालिका के आधार पर न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. श्रीलंका में अब तक कई मैच बारिश से प्रभावित रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान यही चाहेगा कि इस मुकाबले में मौसम साफ रहे.

मौजूदा पॉइंट्स टेबल इस प्रकार हैं

1. इंग्लैंड – 4 अंक, 2 मैच, नेट रन रेट +1.491

2. न्यूज़ीलैंड – 3 अंक, 2 मैच, नेट रन रेट +3.050

3. पाकिस्तान – 1 अंक, 2 मैच, नेट रन रेट -0.461

4. श्रीलंका – 0 अंक, 2 मैच, नेट रन रेट -2.800

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को कोलंबो में बारिश की संभावना बेहद कम है, जो पाकिस्तान के लिए राहत की खबर हो सकती है.

यह मुकाबला खास तौर पर न्यूज़ीलैंड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहती है. इंग्लैंड लगातार दो जीत के साथ पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुका है. श्रीलंका पर 61 रन की बड़ी जीत के बाद न्यूज़ीलैंड का नेट रन रेट +3.050 हो गया है. अब कीवी टीम को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़ी हार से बचना होगा.

दूसरी ओर, इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.461 है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे उम्मीद करनी होगी कि न्यूज़ीलैंड को भारी हार मिले और साथ ही उसे श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी, ताकि नेट रन रेट में बढ़त बनाई जा सके.

न्यूज़ीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में दिखाया कि वह स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ सहज है. उन्होंने मेजबान टीम को उसी की रणनीति में मात दी. हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक और विल जैक्स ने स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास दिखाया है, लेकिन न्यूज़ीलैंड के मिचेल सेंटनर, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स और कोल मैककॉन्ची जैसे खिलाड़ी प्रेमदासा की अपेक्षाकृत धीमी और पकड़ वाली पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं.