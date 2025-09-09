भगवा कपड़े पहन विदेशी बच्चों ने हाथ जोड़कर गाया ऐसा राम भजन, एक टक देखते रह गए लोग

Foreign Kids Singing Ram Bhajan: राजस्थान का शहर बूंदी अपनी ऐतिहासिक हवेलियों, किलों और संकरी गलियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों यह शहर एक अलग वजह से चर्चा में है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में विदेशी परिवार को देखा जा सकता है, जहां छोटे-छोटे बच्चे भगवा रंग के पारंपरिक कपड़े पहनकर भगवान श्री राम का भजन गा रहे हैं.

विदेशी बच्चों ने गाया राम भजन (foreign kids Ram bhajan)

वीडियो में नजर आता है कि एक विदेशी महिला अपने दो बच्चों के साथ बूंदी की तंग गलियों से गुजर रही होती है. अचानक वह एक घर के बाहर रुकती है और स्थानीय लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है. इसी बीच बच्चे भी उसकी नकल करते हुए सबको नमस्ते कहते हैं. इसके बाद स्थानीय लोग उनसे भजन गाने का आग्रह करते हैं और बच्चे जुबिन नौटियाल का मशहूर भजन 'मेरे घर राम आए हैं' गाना शुरू कर देते हैं.

उनकी मासूम आवाज और भक्ति भाव देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं. विदेशी लहजे के बावजूद उनकी श्रद्धा और मासूमियत ने हर किसी का दिल छू लिया. यह नजारा मानो किसी धार्मिक आयोजन से कम नहीं लग रहा था.

यहां देखें वीडियो

संस्कृति और भावनाओं का संगम (Rajasthan viral reel)

राजस्थान का बूंदी शहर हमेशा से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इस तरह की झलक पहली बार सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि यह विदेशी परिवार कई दिनों से बूंदी में रह रहा है और भारतीय परंपराओं को नजदीक से समझने की कोशिश कर रहा है. वीडियो को देखकर साफ झलकता है कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गहराई विदेशी लोगों को भी अपनी ओर खींच रही है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं (Zubin Nautiyal Ram Bhajan)

वीडियो को @bundi_view नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या बात है, बच्चों ने बहुत प्यारे अंदाज में गाना गाया.' दूसरे ने मजाकिया लहजे में कहा, 'सरकार से कहकर इनका आधार कार्ड बनवाओ.' एक और ने लिखा, 'इस तरह की संस्कृति केवल भारत में ही देखने को मिलती है.' लोग इस वीडियो को धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं.

