बीच पर कुत्ते को मिली ऐसी चीज, मालामाल हो गया मछुआरा, अगर आपको मिले तो फेंके नहीं

क्यों इतना मूल्यवान है एम्बरग्रीस

दरअसल, जब पैट्रिक विलियमसन नाम का मछुआरा अपने डॉगी को समुद्र तट पर घूमा रहा था, उस वक्त डॉगी को व्हेल की उल्टी (Rare Whale Vomit Found On Beach) मिली थी, जिसे एम्बरग्रीस (यह दिखने में पत्थर जैसा होता है) कहा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि, भला व्हेल की उल्टी यानि की एम्बरग्रीस (Why ambergris is so expensive) से कोई कैसे मालामाल हो सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ब्यूटी इंडस्टी में एम्बरग्रीस (Ambergris) का इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, एम्बरग्रीस का इस्तेमाल हाई क्वालिटी के परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है. कहा जाता है कि, यह किसी इंसान की स्किन से सेंट (scent) को जुड़ने में मदद करता है. यूं तो एम्बरग्रीस काफी कीमती है, जिसके टुकड़े लाखों रुपये में बिचते हैं.

आखिर क्या है वो अद्भुत चीज

पैट्रिक विलियमसन नाम के मछुआरे को जो एम्बरग्रीस (Ambergris) का टुकड़ा मिला है, उसका वजन लगभग 5.5 औंस या 0.34 पाउंड है. एम्बरग्रीस मिलने पर पैट्रिक विलियमसन का कहना है कि, 'मैं मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करता हूं, इसलिए मुझे पता था कि एम्बरग्रीस क्या होता है. मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने इसके बारे में कहानियां जरूर सुनी हैं.' बताया जा रहा है कि, कैनरी द्वीप पर इस साल की शुरुआत में 21 पाउंड वजनी एम्बरग्रीस का टुकड़ा मिला था, जिसकी कीमत $500,000 आंकी गई थी. वहीं इससे पहले मछुआरों को एम्बरग्रीस का 280 पाउंड का टुकड़ा 2021 में मिला था, जिसकी कीमत 1.5 मिलियन डॉलर बताई जा रही है.