बीच सड़क पर चलते रहे लात घूंसे, रील बनाती लड़की ने यूं लिए मजे, बोली- हरियाणावाले तो यहां भी स्वाद ले रहे हैं

Shimla Fight Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों बीच सड़क पर लड़के और लड़कियों के बीच हुई भयंकर वाली लड़ाई का वीडियो (Fight Viral Video) जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक-दूसरे के बाल पकड़कर बुरी तरह घसीट रहे हैं, इतना ही नहीं वो एक-दूजे के बाल पकड़कर बुरी तरह खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज में जब ये लात-घूंसे चल रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद एक लड़की ने उछलते कूदते हुए फुल मौज लेते हुए पूरी घटना का रील भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज में बीच सड़क पर लड़के और लड़कियों के बीच जमकर हुई इस मारपीट में रील बना रही लड़की हरियाणा की बताई जा रही है. जिस दौरान बीच सड़क पर जब ये जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, उस वक्त एक लड़की बीच बचाव करने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर पाती. 20 सेकंड की इस रील को बनाते हुए लड़की कहती है कि, "ये देखो शिमला का माहौल, हरियाणा वाले तो यहां भी स्वाद ले रहे हैं."

Over the last 2-3 years, Shimla's Ridge has become a hotspot for cringe activities. Reel makers have taken over this place, and daily such nonsense videos are made.



A viral video on internet shows a girl making a reel during a fight ! Instead of stopping it they use it to make… pic.twitter.com/K0XvvwuJ8H