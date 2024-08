पब्लिक से भरे झूले में अचानक लग गई आग, मच गई चीख पुकार, दिल दहला देगा मंजर

Ferris Wheels Catches Fire: इंटरनेट पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जो कि जर्मनी का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे म्यूजिक फेस्विटल में अचानक फेरिस व्हील में आग लग गई है. बताया जा रहा है कि, इन तेजी से उठती आग की लपटों की चपेट में आने से 30 से अधिक लोग घायल हो गए. वहीं इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यहां देखें वीडियो

📌Two gondolas on the Ferris wheel caught fire at the Highfield Festival near Leipzig, Germany. #Breaking pic.twitter.com/IRiPVlbkAY