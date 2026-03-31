MRI मशीन के शोर से कांप रहा था मासूम, फिर पिता ने जो किया उसे देख भर आएंगी आपकी आंखें!

Father Son Emotional Viral Video: इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि 'बाप आखिर बाप ही होता है'. एक छोटा बच्चा MRI स्कैन के नाम से ही दहशत में था, लेकिन फिर उसके पिता ने अपनी ममता और हिम्मत से जो मिसाल पेश की, उसने सोशल मीडिया का दिल जीत लिया है.

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MRI मशीन से डर रहा था मासूम (Emotional Viral Video)

अक्सर कहा जाता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए वो ढाल होता है, जिसे कोई मुसीबत पार नहीं कर सकती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक लेटेस्ट वीडियो ने इस बात को सच साबित कर दिया है. वीडियो में एक छोटा बच्चा हॉस्पिटल के माहौल और MRI मशीन की तेज गड़गड़ाहट वाली आवाज को सुनकर बुरी तरह डर जाता है.

डर से कांपते बच्चे के लिए पिता बने फरिश्ता (Father Becomes a Shield for His Terrified Son)

बच्चे को फूट-फूटकर रोता देख पिता का कलेजा मुंह को आ गया. उन्होंने तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जिसने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया. पिता ने सबसे पहले अपने बेटे को MRI बेड पर लिटाया और फिर खुद भी उसी संकरी जगह पर उसके साथ लेट गए. उन्होंने अपने मासूम को सीने से ऐसे चिपकाया जैसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू नहीं पाएगी.

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साथ में गए मशीन के अंदर और जीत लिया सबका दिल (The Incredible Bond During the MRI Scan)

पूरी प्रक्रिया के दौरान पिता अपने बेटे को सहलाते रहे और उसे यकीन दिलाते रहे कि 'पापा यहीं हैं'. मशीन के भीतर जहां बड़े-बड़े लोग घबरा जाते हैं, वहां पिता की बाहों की गर्माहट ने बच्चे को शांत कर दिया. वीडियो के अंत में बच्चा पूरी तरह सुकून में नजर आता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को 'सुपर डैड' का टैग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त वो पिता उस बच्चे के लिए पूरी कायनात थे.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)