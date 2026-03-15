पिता ने बेटे को सौंपा 30 साल पुराने कॉमिक्स का खजाना, बच्चे का रिएक्शन हो रहा वायरल, लोग बोले- असली समर वेकेशन तो यही है

Viral Video : आज के बच्चों की समर वेकेशन ज्यादातर मोबाइल, वीडियो गेम और स्ट्रीमिंग में निकल जाती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक छोटे से वीडियो ने लोगों को अचानक अपने बचपन की याद दिला दी. वीडियो में एक पिता अपने बेटे को 30 साल पुराने कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन गिफ्ट करते नजर आते हैं. ये वही कॉमिक्स हैं जिन्हें वह खुद अपने बचपन की समर वेकेशन में पढ़ा करते थे. खास बात यह है कि उन्होंने इन कॉमिक्स को इतने सालों तक संभालकर रखा था.पिता के लिए ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं थीं. ये उनके बचपन की यादें, दोस्तों के साथ बिताया वक्त और गर्मियों की लंबी दोपहरों का हिस्सा थीं. अब वही एक्सपीरियंस वह अपने बेटे को देना चाहते थे.

पश्चिम बंगाल की सड़क पर दौड़ी 1957 की Jaguar XKSS, दुनिया की रेयर क्लासिक स्पोर्ट्स कारों में से है एक, देखें वीड‍ियो



बेटा हुआ एक्साइटेड

बेटा जब पुराने सूटकेस से कॉमिक्स निकालकर देखने लगता है, तो उसके चेहरे पर वही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दिखती है जो कभी उसके पिता को महसूस होती थी. रंग-बिरंगे कवर, पुराने सुपर हीरो और एडवेंचर स्टोरीज जैसे अचानक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गए.

लोग बोले- ये है असली खुशी

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने लोगों को काफी इमोशनल कर दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि असली खुशी नए गैजेट्स में नहीं, बल्कि ऐसी छोटी-छोटी यादों में छिपी होती है. कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि अगर उनके पास बचपन की कॉमिक्स होतीं, तो वे भी अपने बच्चों को जरूर देते. कई लोगों ने लिखा कि कॉमिक्स सिर्फ कहानियां नहीं होतीं, बल्कि बचपन की यादों का टाइम कैप्सूल होती हैं.



तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में यह छोटा सा मोमेंट लोगों को याद दिला गया कि फैमिली बॉन्ड सिर्फ बड़े मौकों से नहीं बनते. कई बार एक पुराना कॉमिक्स कलेक्शन भी पीढ़ियों को जोड़ देता है. शायद इसी वजह से यह वीडियो लोगों को इतना अपना-सा लगा.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)