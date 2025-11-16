बच्चे को पेशाब कराने के लिए बाप ने ट्रेन में की ऐसी हरकत, देख लोगों ने पकड़ लिया माथा, बोले-ये पिता हैं..

Father Helps Child Urinate From Train Window: भारतीय रेल का सफर वैसे ही किस्सों से भरा रहता है...कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी परेशानी, लेकिन कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जो सिर पकड़ने पर मजबूर कर देते हैं. ठीक ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक पिता बच्चे को टॉयलेट ले जाने के बजाय ट्रेन की आपातकालीन खिड़की से बाहर निकाल पेशाब करा रहा है. सीन सुनते ही अजीब लगता है, लेकिन वीडियो और भी चौंकाने वाला है.

खिड़की से बाहर, पाइप पर खड़ा बच्चा 'जुगाड़' या जान से खेलना? (Father-child toilet video)

वायरल वीडियो 15 नवंबर को X पर शेयर किया गया है, जिसमें देख जा सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक यात्री बच्चे को लेकर Emergency Window से बाहर झुक रहा है. जमीन पर उतरने के बजाय वह बच्चे को पटरी के पास लगी पानी की पाइप पर खड़ा कर देता है. देखा जा सकता है कि, कैसे पिता एक पैर खिड़की पर टिकाए हुए है और दूसरा पाइप पर...बच्चा उस पर बैलेंस करते हुए पेशाब कर रहा है. शायद उसके लिए यह एक 'आसान तरीका' हो, लेकिन आसपास मौजूद लोग इस हरकत को खतरनाक बताकर वीडियो शूट कर लेते हैं.'

सोशल मीडिया पर बवाल, लोग बोले 'कार्रवाई करो' (father child viral clip)

वीडियो पोस्ट होते ही गुस्से और चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने लिखा, 'ट्रेन चल पड़ती तो क्या होता?' एक ने तंज कसा, 'इतना टैलेंट, रेलवे पुलिस की डंडा सलामी बनती है.' हालांकि कुछ लोगों ने पिता को बचाव भी दिया. एक यूजर ने लिखा, 'पहले जांच होनी चाहिए कि कोच का टॉयलेट सही हालत में था या नहीं.' कुछ का तर्क था कि, यह मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि लंबी यात्राओं में कई बार टॉयलेट तक पहुंच पाना मुश्किल होता है.

रेलवे की प्रतिक्रिया, जानकारी मांगी गई (train window child pee)

रेलवे सेवा हैंडल की ओर से वीडियो पर जवाब आया. 'असुविधा के लिए खेद है. कृपया यात्रा विवरण, स्टेशन और मोबाइल नंबर साझा करें.' यानी अब मामले की जांच आगे बढ़ सकती है.

जनता की राय 'गलत है, खतरनाक है, लेकिन वजह समझना भी जरूरी है' (Indian Rail viral video)

यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ ने इसे कानून के खिलाफ बताया. वहीं कुछ बोले, 'AC कमरों में बैठे लोग गरीबों की मजबूरी नहीं समझ पाते.' पर एक बात पर सभी सहमत दिखे कि अगर ट्रेन अचानक चल पड़ती, तो यह 'जुगाड़' सीधा हादसे में बदल जाता.

