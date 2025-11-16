विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चे को पेशाब कराने के लिए बाप ने ट्रेन में की ऐसी हरकत, देख लोगों ने पकड़ लिया माथा, बोले-ये पिता हैं..

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पिता की हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है. ट्रेन की खिड़की से बाहर बच्चे को पेशाब करवाने का ये तरीका जगह बहस का कारण बना है. वहीं लोगों की नाराजगी और सवालों पर भी एक अलग मुद्दा छेड़ रही है.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चे को पेशाब कराने के लिए बाप ने ट्रेन में की ऐसी हरकत, देख लोगों ने पकड़ लिया माथा, बोले-ये पिता हैं..
न की इमरजेंसी खिड़की से बच्चे को निकाला बाहर, फिर पाइप पर रखा पैर और...

Father Helps Child Urinate From Train Window: भारतीय रेल का सफर वैसे ही किस्सों से भरा रहता है...कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी परेशानी, लेकिन कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जो सिर पकड़ने पर मजबूर कर देते हैं. ठीक ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक पिता बच्चे को टॉयलेट ले जाने के बजाय ट्रेन की आपातकालीन खिड़की से बाहर निकाल पेशाब करा रहा है. सीन सुनते ही अजीब लगता है, लेकिन वीडियो और भी चौंकाने वाला है.

ये भी पढ़ें:- भारत का वो इकलौता स्टेशन जहां चारों दिशाओं से गुजरती हैं ट्रेनें, वो भी बिना टकराए

खिड़की से बाहर, पाइप पर खड़ा बच्चा 'जुगाड़' या जान से खेलना? (Father-child toilet video)

वायरल वीडियो 15 नवंबर को X पर शेयर किया गया है, जिसमें देख जा सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और एक यात्री बच्चे को लेकर Emergency Window से बाहर झुक रहा है. जमीन पर उतरने के बजाय वह बच्चे को पटरी के पास लगी पानी की पाइप पर खड़ा कर देता है. देखा जा सकता है कि, कैसे पिता एक पैर खिड़की पर टिकाए हुए है और दूसरा पाइप पर...बच्चा उस पर बैलेंस करते हुए पेशाब कर रहा है. शायद उसके लिए यह एक 'आसान तरीका' हो, लेकिन आसपास मौजूद लोग इस हरकत को खतरनाक बताकर वीडियो शूट कर लेते हैं.'

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर बवाल, लोग बोले 'कार्रवाई करो' (father child viral clip)

वीडियो पोस्ट होते ही गुस्से और चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने लिखा, 'ट्रेन चल पड़ती तो क्या होता?' एक ने तंज कसा, 'इतना टैलेंट, रेलवे पुलिस की डंडा सलामी बनती है.' हालांकि कुछ लोगों ने पिता को बचाव भी दिया. एक यूजर ने लिखा, 'पहले जांच होनी चाहिए कि कोच का टॉयलेट सही हालत में था या नहीं.' कुछ का तर्क था कि, यह मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि लंबी यात्राओं में कई बार टॉयलेट तक पहुंच पाना मुश्किल होता है.

ये भी पढ़ें:-  सीट नहीं छोड़ने पर मचा बवाल...लोअर बर्थ पर बैठा लड़का बना 'विलेन'! आंटियों ने कर दिया ड्रामा

रेलवे की प्रतिक्रिया, जानकारी मांगी गई (train window child pee)

रेलवे सेवा हैंडल की ओर से वीडियो पर जवाब आया. 'असुविधा के लिए खेद है. कृपया यात्रा विवरण, स्टेशन और मोबाइल नंबर साझा करें.' यानी अब मामले की जांच आगे बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें:-  2AC में सीट देने से किया मना तो आंटी ने बेटी को घुमाया फोन, दी ऐसी 'गालियां' सुनकर लड़के ने पकड़ लिया माथा

जनता की राय 'गलत है, खतरनाक है, लेकिन वजह समझना भी जरूरी है' (Indian Rail viral video)

यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ ने इसे कानून के खिलाफ बताया. वहीं कुछ बोले, 'AC कमरों में बैठे लोग गरीबों की मजबूरी नहीं समझ पाते.' पर एक बात पर सभी सहमत दिखे कि अगर ट्रेन अचानक चल पड़ती, तो यह 'जुगाड़' सीधा हादसे में बदल जाता.

ये भी पढ़ें:-  Viral Video: कैसे मिलेगी AC कोच में लोअर बर्थ? TTE ने बताया ये सीक्रेट हैक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Father-child Toilet Video, Father Helps Child Urinate From Window, Indian Rail Viral Video, Train Window Child Pee, Train Safety Incident
Get App for Better Experience
Install Now