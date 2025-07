प्लेन में लगी आग, इमरजेंसी में बच्चा छोड़ पहले पिता ने थामा बैग, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

Father prioritizes luggage over child: सोचिए आप एक जलते हुए विमान से जान बचाकर भाग रहे हैं और उसी वक्त एक पिता अपने बच्चे से पहले बैग थामे हुए दिखता है. यही नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट से मियामी जा रहे फ्लाइट AA3023 को टेकऑफ से ठीक पहले रोकना पड़ा. यह Boeing 737 MAX 8 विमान रनवे पर ही लैंडिंग गियर की खराबी के चलते आग की चपेट में आ गया. फ्लाइट में कुल 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें इमरजेंसी स्लाइड के ज़रिये तुरंत बाहर निकाला गया.

इमरजेंसी में बच्चे को छोड़ पिता ने पकड़ा बैग (Denver airport plane incident)

घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स अपने बच्चे को साथ लेकर स्लाइड से नीचे उतरते समय एक हाथ में भारी बैग पकड़े नज़र आता है. जब वो ज़मीन पर गिरा, तो बैग का वज़न इतना ज्यादा था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अपनी पीठ के बल गिर पड़ा. गनीमत रही कि बच्चा चोट से बच गया. सोशल मीडिया पर इस पिता के व्यवहार की जमकर आलोचना हो रही है. यूज़र्स का कहना है कि इमरजेंसी में सामान नहीं, अपनी और दूसरों की जान प्राथमिकता होनी चाहिए.

🚨#UPDATE: Please don't be like this father focus on your child instead of your luggage. You can't safely manage both, and it only leads to accidents, like the one that just happened putting others at risk too pic.twitter.com/8CgeGFSD0K