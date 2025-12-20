ओह भाई, ये क्या खा लिया मैंने... 40 हजार रुपए का डिनर करके भारतीय शख्स का रिव्यू हो गया वायरल

इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में भारतीय शख्स का एक रिव्यू वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह रिव्यू शिकागो के मशहूर मिशेलिन-स्टार इंडियन रेस्टोरेंट Indienne का है. इंस्टा पर शेयर किए गए वीडियो में रिव्यूअर ने अपने फाइन-डाइनिंग अनुभव को बेहद मजेदार अंदाज में बताया, लोगों को रिव्यू का ये तरीका इतना पसंद आया कि हर कोई शख्स का फैन हो गया. रिव्यू शेयर करने वाले अनुष्क ने बताया कि उन्होंने शिकागो के रेस्टोरेंट में करीब 40,000 रुपये का वेजिटेरियन टेस्‍टिंग मेन्यू ट्राई किया. वीडियो की शुरुआत में ही उन्होंने बताया कि उनके लिए ये पैसे वसूल करने वाला अनुभव रहा. इसके साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई.

10 कोर्स का वेजिटेरियन गजब मेन्यू

अनुष्क ने 10 कोर्स वाले वेजिटेरियन टेस्‍टिंग मेन्यू के स्वाद के बारे में मस्त अंदाज में बताया. जो मेन्यू उन्होंने ट्राई किया, उसमें शामिल थे ढोकला, पानीपुरी, योगर्ट चाट, मेदू वड़ा और कई अन्य डिशेज. इस डिश मेन्यू पर डिशेज के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल था कि असल में डिश कैसी होगी. वाइन न पीने के कारण उन्होंने स्पिरिट-फ्री बेवरेज पेयरिंग चुनी. डाइनिंग अनुभव की शुरुआत एक अनोखे अंदाज में हुई. सर्वर ने टेबलक्लॉथ को आयरन किया और फिर उन्हें सीट दी. जन्मदिन होने की वजह से उन्हें एक कॉम्प्लिमेंट्री ड्रिंक भी मिला.

हर डिश पर मजेदार रिव्यू

पहला कोर्स था ढोकला, जिसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियों जैसी चीजें दिख रही थीं. लेकिन यह असल में सॉलिडिफाइड चटनी थी, जिसने उन्हें हैरान कर दिया. इसके बाद आया मशरूम गलौटी का नंबर, जिसे चख उन्होंने "अमेजिंग" कहा. पानीपुरी को उन्होंने ठीक-ठाक बताया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भरी थीं, जिनमें जेली भी शामिल थी. योगर्ट चाट उन्हें बेहद पसंद आई, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन भी अनोखी थी. मेदू वड़ा को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फूड बताया. ऊपर लगी चीज को उन्होंने मजाक में "टोपी" कहा, जो असल में चटनी थी.

मॉरेल मांटी नाम की डिश उनके लिए नई थी, लेकिन उन्हें यह भी पसंद आई. उनकी फेवरेट डिश थी सेलेरिएक कबाब विद चिली चीज कुलचा. आखिरी नमकीन कोर्स था पनीर कोफ्ता विद दाल मखनी, कोफ्ता उन्हें अच्छा लगा, लेकिन दाल को उन्होंने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं बताया. डेजर्ट में उन्हें बाल मिठाई देखकर सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ. आखिर में उन्हें एक कॉफी-फिल्ड मिनी बॉल सर्व की गई.

सर्विस पर खास नोट

अनुष्क ने रेस्टोरेंट की सर्विस की तारीफ भी की. उन्होंने बताया कि जब वे थोड़ी देर के लिए टेबल से उठे और वापस आए, तो उनका नैपकिन फोल्ड करके वहां बेहद ही सलीके के साथ रखा गया था. यह डिटेल उन्हें हैरान कर गई. उनके इस रिव्यू पर लोगों ने कमाल के रिएक्शन भी दिए हैं. सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि ऐसे फूड रिव्यू ही देखने लायक होते हैं. शिकागो में मैंने अब तक का सबसे अच्छा खाना खाया, कभी नहीं सोचा था कि खाना इतना क्रिएटिव हो सकता है. Indienne का सबसे देसी रिव्यू! वाकई में लोगो को बहुत पसंद आया. कभी-कभी बात क्वांटिटी की नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और क्वालिटी की होती है.

जानिए Indienne रेस्टोरेंट के बारे में

Indienne शिकागो के रिवर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है और इसे 2022 में शेफ सुजन सरकार ने शुरू किया था. यह रेस्टोरेंट एक खूबसूरती से रिस्टोर किए गए 19वीं सदी के प्रिंटिंग वेयरहाउस में है. यहां का मेन्यू भारतीय फ्लेवर्स को फ्रेंच तकनीक के साथ पेश करता है. साल 2023 में इसे मिशेलिन स्टार मिला, जो शिकागो में किसी भारतीय रेस्टोरेंट को पहली बार मिला था. इसके बाद से यह अमेरिका में भारतीय फाइन-डाइनिंग का बड़ा नाम बन गया है.