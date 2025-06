सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 5 लाख रुपये वाला Father's Day केक, देख लोग बोले- क्रीम की जगह हीरे डालते हैं क्या?

Father's Day 5 Lakh Rupees Cake: कहते हैं एक पिता अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है. वो अपने बच्चे के लिए एक चट्टान की तरह होता है. मां की तरह ही एक पिता बच्चों के जीवन की नींव को मजबूत बनाते हैं. इसी प्यार और सम्मान को जताने के लिए हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है. ये वो खास दिन होता है जिस दिन आपको खास तौर पर अपने पापा को स्पेशल फील कराते हुए...उन्हें दिल से थैंक यू कहने का बेहतरीन मौका मिलता है. इस दिन को लोग अपने-अपने तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं. इस खास दिन के मौके पर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प और मज़ेदार खबर वायरल हो रही है. दरअसल, एक फूड डिलीवरी ऐप पर Father's Day के लिए जो 'Hazelnut Chocolate Cake' लिस्ट किया गया, उसकी कीमत ₹5 लाख लिखी हुई थी. यह स्क्रीनशॉट Users के बीच वायरल हो गया और अब यह एक डिजिटल मीम महोत्सव बन चुका है महसूस हो रहा है, जैसे केक की क्रीम की जगह हीरे रख दिए गए हों.

केक के स्क्रीनशॉट में एक Hazelnut Chocolate Cake (500 g) Father's Day स्पेशल टैग के साथ टिकटिंग में ₹5 लाख में दिखा, जबकि उसके बगल में ही सामान्य बटरस्कॉच और रेड वेलवेट केक सिर्फ ₹499 और ₹599 में थे. यह विनियोजन एक तकनीकी गड़बड़ी या टाइपो की वजह से होने का अनुमान है, लेकिन इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

