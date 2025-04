अंतिम संस्कार में हुई अजीब घटना, पिता के ताबूत के साथ कब्र में समा गया पूरा परिवार, वायरल हो रहा Video

अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक शख्स के अंतिम संस्कार के दौरान बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जब ताबूत को दफनाने के लिए कब्र तक ले जा रहा पूरा परिवार अचानक ताबूत के साथ ही कब्र में समा गया. इस अजीबोगरीब घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, 21 मार्च को फिलाडेल्फिया में अपने घर पर हृदय रोग से संबंधित बीमारी की वजह से बेंजामिन एविलेस की मौत हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को उनके अंतिम संस्कार के बाद जब उन्हें ग्रीनमाउंट कब्रिस्तान में दफनाया के लिए ले जाया जा रहा था, तभी शोकाकुल परिवार ताबूत समेत कब्र में जा गिरा. इस हादसे में लोगों के पैर, हाथ और पीठ में काफी चोटें आईं. इस घटना को एविलेस के परिवार के बाकी लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया.

NEW: Deceased man's son gets trapped under his father's casket after a platform collapsed, taking the entire family into the grave.



That's unfortunate.



The incident happened at a funeral in Philadelphia for Benjamin Aviles who passed away in late March.



When the pallbearers… pic.twitter.com/0Zha1mnKnN