बगैर भीगे झरने के बीचो बीच उठाएं झूला झूलने का लुत्फ़, कमाल का इनोवेशन देख दंग रह जाएंगे आप

झरने के बीचो बीच झूले का मज़ा

वाटर पार्क में वैसे तो आपने पानी में कई तरह के फन गेम्स खेले होंगे लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर झूले का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप एक पल के लिए वाटर पार्क का फन भी भूल जाएंगे. दरअसल इस वीडियो में बेहद रोमांचकारी और मजेदार नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो को देखकर आप उस मजे की कल्पना कर सकते हैं जहां झरने और झूले की ताकत एक साथ आप के रोमांच का हिस्सा बन जाए. इस वीडियो में एक अनोखा वाटरफॉल स्विंग देखने को मिल रहा है. इस वॉटरफॉल स्विंग को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि आप पानी में झूले का लुत्फ उठा सकें वो भी भीगे बिना. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही झूले वाला व्यक्ति झूले के बीच में पहुंचता है पानी अपने आप रुक जाता है और जैसे ही वो आगे या पीछे की तरफ बढ़ता है पानी का झरना बहता हुआ दिखाई देने लगता है. झूले को सेंसर कंट्रोल से कनेक्ट किया गया है ताकि ये कभी खत्म ना होने वाला मनोरंजन जारी रहे और पानी को जमीन से वापस ऊपर की तरफ पंप किया जा सके. सोशल मिडिया पर इस इंट्रेस्टिंग इस झूले को देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं.

भीगे बिना लें भीगने का मज़ा, कमाल का है ये वॉटर स्विंग

इस वीडियो को 'It seems to be a lie, but its not ' नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'ये स्विंग सेट आपको बिना भीगे हुए झरने से गुजरने देता है'. इस गजब के इनोवेशन को सोशल मीडिया पर नेटिजंस खासा पसंद कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछा, 'सबसे पहले बिना भीगे हुए इस झूले पर कैसे चढ़ें?'. वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, अजीब लेकिन मजेदार. कुछ लोग इस झूले को देख कर एक्साइटेड हो रहे हैं और कुछ अपना डर जाहिर कर रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स पर पूछ रहे हैं कि आखिर ये झूला है कहां.