फूड कैटरिंग से हनीमून तक, इंजीनियर ने 'जीरा' से बनाई शादी के काम की पूरी लिस्ट, लोग बोले- मान गए भाई

भारत में शादी का सीजन शुरू हो चुका है और लोग तैयारियों में जुट गए हैं. अब एक इंजीनियर ने अपनी शादी का प्लान बड़े ही टेक्नोलॉजी तरीके से तैयार किया है. इस इंजीनियर ने अपनी शादी का पूरा प्लान एक्स हैंडल पर शेयर किया है. इस इंजीनियर ने 'जीरा' से अपनी शादी के सारे काम की लिस्ट बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है. अब सोशल मीडिया पर लोग इस इंजीनियर के टेक्नोमाइंड की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

'जीरा' से बनाई शादी के काम की लिस्ट (Engineer uses Jira to plan wedding)

धवल सिंह नामक इस इंजीनियर ने 'जीरा' की मदद से बनाई शादी के सारे कामों की लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. बता दें, जीरा कोई खाने वाला जीरा नहीं, बल्कि यह गूगल शीट की तरह एक पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल सॉफ्टवेयर हैं, जो वर्कप्लेस पर टीम की मदद करता है और साथ ही उन्हें ट्रैक भी करता है, लेकिन धवल ने इस सॉफ्टवेयर का खास फायदा उठाते हुए अपनी शादी की सारे कामों की लिस्ट इससे ही तैयार कर दी.

कैसे आया यह आइडिया? (Wedding Plan List by Jira)

दरअसल, धवल के दिमाग में यह तूफानी आइडिया उसकी मंगेतर की वजह से आया है. धवल की होने वाली पत्नी ने उसे वेडिंग शीट नाम की एक गूगल स्प्रेडशीट शेयर की. इसके बाद उसने गूगल शीट की बजाय सॉफ्टवेयर जीरा पर शादी काम की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया और बताया कि गूगल शीट स्कैलेबल नहीं हैं.

यहां देखें पोस्ट

Google sheets wasn't scalable for an Indian wedding.

Moved to @Jira instead... https://t.co/pk7U69N4RM pic.twitter.com/RUjPvKtOJH