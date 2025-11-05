ऑफिस से छुट्टी मांगने के लिए शख्स ने लगाया घर के माइक्रोवेव वाला जुगाड़, फोन पर सुनाई ऐसी आवाज़, डर गया बॉस!

Sick Leave Funny Jugaad: ऑफिस जाने से बचने के लिए लोग तरह-तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन एक शख्स ने जो किया, उसने इंटरनेट पर सबको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कर्मचारी ने छुट्टी लेने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि बॉस भी पलभर के लिए डर गया.

बीमार होने का बहाना और माइक्रोवेव की ‘बीप-बीप'

वीडियो में दिखाया गया है कि कर्मचारी अपने बॉस को फोन करता है और कहता है – “सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद बुखार हो गया है.” बात करते-करते वह फोन स्पीकर पर रख देता है और बैकग्राउंड में माइक्रोवेव ओवन की ‘बीप-बीप' की आवाज सुनाई देती है. बॉस घबरा जाता है और पूछता है, “ये कैसी आवाज आ रही है?” कर्मचारी कहता है, “सर, ये मेरे हार्टबीट मॉनिटर की आवाज है!”

देखें Video:

डॉक्टर को दिखाओ, छुट्टी ले लो!

वीडियो में आगे दिखता है कि बॉस तुरंत चिंता में आ जाता है और कहता है, “अरे यार, ऑफिस मत आना आज, डॉक्टर को दिखा लो!” कर्मचारी की चालाकी काम कर जाती है और वह आराम से छुट्टी मना लेता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर खूब हंस रहे हैं और इसे “सदी का सबसे अनोखा जुगाड़” बता रहे हैं.

ऐसा जुगाड़ तो सिर्फ भारतीय ही लगा सकते हैं!

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@vasudevahimank) नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 4 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. वीडियो पर लोग ढेरों कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये तो असली वर्क फ्रॉम होम इनोवेशन है.” दूसरे ने मजाक में कहा, “अब बॉस भी CCTV नहीं, ECG रिपोर्ट मांगेगा.” कई लोगों ने यह भी लिखा कि “इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी को कोई हरा नहीं सकता.”

जुगाड़ में भी क्रिएटिविटी की मिसाल

यह वीडियो इस बात का मजेदार उदाहरण है कि कैसे भारतीय हर स्थिति में क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल लेते हैं- चाहे वो काम का प्रेशर हो या छुट्टी लेने की ट्रिक. भले ही यह वीडियो मजाक के तौर पर बनाया गया हो, लेकिन इसने इंटरनेट पर लाखों लोगों को हंसा दिया है.

यह भी पढ़ें: बाहर मत निकलो वरना दम घुट जाएगा! घर का दरवाजा खुलते ही 500 के पार हुआ AQI, देखें प्रदूषण के खौफनाक सच का Video

बाइक को जुगाड़ से बना दिया चार पहिया गाड़ी, बिहारी टैलेंट देख यूजर्स बोले- पुष्पक विमान को टक्कर दे रही है...

पेट में घुसा सरिया निकालने की कोशिश कर रहा था शख्स, आगे जो हुआ, Video ने सबको चौंका दिया !