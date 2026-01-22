मकर संक्रान्ति की छुट्टी लेकर नहीं किया इन्फॉर्म, कंपनी ने 10 दिन में निकाला, VIDEO देखकर भड़के लोग

नौकरी की अनिश्चितता और कॉरपोरेट कल्चर को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस बहस को एक बार फिर हवा दे दी है. वीडियो में एक शख्स अपने दोस्त के साथ हुई घटना बताते हुए दावा कर रहा है कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेने पर उसके दोस्त को नौकरी से निकाल दिया गया. यह मामला अब इंस्टाग्राम पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

10 दिन में निकाला, मकर संक्रांति की छुट्टी बनी वजह

वायरल वीडियो में शख्स बताता है कि उसके दोस्त को आज नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मकर संक्रांति के दिन छुट्टी ले ली थी और इसकी जानकारी मेल के ज़रिए नहीं दी थी. उसका दावा है कि ऑफिस की तरफ से भी कोई स्पष्ट मेल या सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उसी छुट्टी को कारण बनाकर कर्मचारी से सवाल किए गए और फिर उसे टर्मिनेट कर दिया गया.

देखें Video:

वीडियो में वह कहता है कि उसका दोस्त सबकुछ छोड़कर यह नौकरी ज्वाइन करके आया था. कई जगह इंटरव्यू दिए थे. एक और कंपनी में सिलेक्शन होने के बावजूद उसने वह ऑफर छोड़कर यहां ज्वाइन किया. उसने 4 तारीख को ज्वाइन किया था और 15 तारीख को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी सिर्फ 10 दिन के अंदर.

यही होती है लाला कंपनी...

वीडियो में शख्स इस कंपनी को ‘लाला कंपनी' बताते हुए कहता है कि न कोई जानकारी, न कोई सिस्टम… बस सीधे निकाल दिया. वह यह भी कहता है कि वह अभी अपने दोस्त से मिलने जा रहा है और उसके बैग व जैकेट लेकर जा रहा है, ताकि उससे बात करके पूरी स्थिति समझ सके. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @vivaan1202 नाम के यूज़र ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा गया है- यही होती है लाला कंपनी. न KPI, न PIP, बस डायरेक्ट टर्मिनेशन. इसीलिए अपनी वैल्यू खुद बनाओ.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

वीडियो को अब तक करीब 90 हजार बार देखा जा चुका है और 1 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- भारत में श्रम कानून एक मज़ाक है. दूसरे ने कहा- पान की टपरी वाला आजकल कॉरपोरेट से बेहतर कमा रहा है और जॉब सिक्योरिटी का टेंशन भी नहीं. एक अन्य यूज़र ने सलाह दी- अपने दोस्त से कहें कि वह कंपनी को कानूनी नोटिस भेजे.

यह वायरल वीडियो सिर्फ़ एक कर्मचारी की कहानी नहीं, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, श्रम कानून, और कर्मचारियों के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

