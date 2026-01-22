बुजुर्ग के पहले ही Vlog से हिल गया इंटरनेट, 70 साल की उम्र में क्यों पड़ी जरूरत, खुद बताई कहानी

70 year old Vlogger Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर युवा क्रिएटर्स का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इंटरनेट का दिल जीत लिया है उत्तर प्रदेश के एक 70 वर्षीय बुज़ुर्ग ने. विनोद कुमार शर्मा नाम के इस शख्स का पहला ही व्लॉग सोशल मीडिया पर तूफान बनकर उभरा है. महज़ 72 घंटे में वीडियो को करीब 3 करोड़ व्यूज़ मिल चुके हैं, जिसने यह साबित कर दिया कि सीखने और शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती.

70 साल की उम्र में पहला व्लॉग बना रहा हूं...

अपने पहले वीडियो में विनोद कुमार शर्मा बेहद सादगी से अपना परिचय देते हैं. वह कहते हैं- 70 साल की उम्र में अपना पहला व्लॉग बना रहा हूं. उन्होंने साफ़ शब्दों में माना कि उन्हें व्लॉग बनाना नहीं आता, लेकिन रिटायरमेंट के बाद समय को सार्थक बनाने के लिए वह यह कोशिश कर रहे हैं. उनकी यही ईमानदारी और सादगी लोगों के दिल को छू गई.

देखें Video:

सादगी ने जीता दिल

वीडियो को अब तक 20 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में हज़ारों लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. किसी ने लिखा- उम्र सिर्फ़ एक नंबर है, अंकल. तो किसी ने कहा- हम आपके साथ हैं. एक यूज़र ने भावुक होकर लिखा- अंकल जी, आपने दिल खुश कर दिया. वहीं एक और कमेंट था- सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपने ये साबित कर दिया.

सेलेब्स भी हुए प्रभावित

विनोद कुमार शर्मा की सादगी सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रही. उनका वीडियो अभिनेता अनुपम खेर और जय भानुशाली तक पहुंचा. जय भानुशाली ने कमेंट करते हुए लिखा- अगले व्लॉग का इंतज़ार रहेगा, बहुत अच्छा लगा आपका पहला व्लॉग. वायरल होने के बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी तेज़ी से बढ़े हैं और अब यह संख्या 64 हज़ार से ज़्यादा हो चुकी है.

यह वायरल व्लॉग सिर्फ़ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक संदेश है- अगर नीयत सच्ची हो और दिल से कुछ किया जाए, तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती. आज के फिल्टर्ड और हाई-प्रोडक्शन कंटेंट के दौर में भी सच्चाई और सादगी लोगों को सबसे ज़्यादा जोड़ती है.

यह भी पढ़ें: चूल्हे के ठीक सामने संडास! मुंबई का 1.25 करोड़ रुपये का फ्लैट देखकर यूजर्स बोले- घर है या माचिस की डिब्बी

न ताले, न दुकानदार… फिर भी नहीं होती चोरी, नागालैंड के इस गांव ने दुनिया को चौंकाया

ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख रहे? भारतीय युवक ने बताई वहां की 8 कड़वी सच्चाइयां, जो कोई नहीं बताता