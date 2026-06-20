पहले कहा... तुम टीम के लिए शानदार हो, फिर अचानक नौकरी से कर दिया बाहर, पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका के कर्मचारी की पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट में शख्स ने लिखा कि जिस नौकरी के लिए उसने अपना शहर, दोस्त और पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी, उसी कंपनी ने उसे सिर्फ 10 महीने बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया. शख्स ने अपने साथ हुई सारी आपबीती रेडिट (Reddit) पर शेयर की. शख्स का दावा है कि सीपीजी कंपनी ने पहले कहा था कि इस पद को पूरी तरह समझने में एक साल लगेगा, लेकिन 10 महीने बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया.
नौकरी के लिए बदल दिया पूरा शहर
जानकारी के अनुसार, रेडिट (Reddit) पर लिखी अपनी पोस्ट में युवक ने बताया कि वह टेक्सास से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ था. नई नौकरी के लिए उसने अपने दोस्तों, परिवार और यहां तक कि अपने थेरेपिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया. कंपनी में शामिल होने के दौरान उसके मैनेजर ने कहा था कि इस कार्य मे पूरी तरह तैयार होने में करीब एक साल का समय लग सकता है.
छह हफ्ते बाद नौकरी से निकाला
शख्स के अनुसार, कुछ समय पहले ही उसका पूरे साल का रिव्यू लिया था. जिसमें मैनेजर ने उसे टीम के लिए बेहतरीन सदस्य बताया था. लेकिन सिर्फ छह हफ्ते बाद उसे अचानक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर डाल दिया गया. शख्स ने आगे बताया कि उसने अपनी कमियों को सुधारने के लिए लगातार फीडबैक लिया और योजनाएं बनाईं. इसके बावजूद कंपनी ने उसे केवल 30 दिन का समय दिया. उसका आरोप है कि फीडबैक ठीक था और बार-बार एक्सपेक्टेशन बदल रही थीं.
Fired after 10 months at a company that told me onboarding takes a year. Moved cross country for this. I don't even know how to feel.
by u/Tall_Ad_4679 in recruitinghell
नौकरी से निकालने का तरीका भी चुभा
शख्स ने कहा कि अंतिम दिन उसके मैनेजर ने उसे जल्दी घर जाने की सलाह दी. लेकिन एक घंटे बाद ऑनलाइन मीटिंग में उसे नौकरी से निकालने की जानकारी दे दी गई. इससे वह बेहद आहत हुआ.
सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट
पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने कहा कि आजकल कई कंपनियां PIP का इस्तेमाल कर्मचारियों की मदद के बजाय उन्हें निकालने के लिए करती हैं. वहीं कुछ लोगों ने युवक को नई नौकरी तलाशने और बेरोजगारी लाभ लेने की सलाह दी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी घटनाएं आज के नौकरी बाजार में आम होती जा रही हैं.
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