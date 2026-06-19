मैदान में जब गाय बन गई फुटबॉलर... बच्चों को नहीं लेने दी बॉल, वीडियो वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का माहौल दुनिया भर में बना हुआ है और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. वीडियो में कुछ बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गाय की एंट्री हो जाती है. इसके बाद जो होता है, उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कहां का है.

मैदान में गाय ने बॉल पर जमा लिया कब्जा

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे खुले मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं. तभी अचानक एक गाय मैदान में आ जाती है और सीधे फुटबॉल के पास पहुंच जाती है. गाय बॉल के चारों ओर घूमने लगती है और बच्चों को उसके करीब भी नहीं आने देती. बच्चे बार-बार फुटबॉल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय हर बार उन्हें रोक देती है. कई बार तो गाय अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का-हल्का किक भी करती नजर आती है. ऐसा लग रहा था मानो वह खुद भी खेल का हिस्सा बन गई हो.

बॉल के पीछे दौड़ पड़ी गाय

काफी कोशिशों के बाद एक बच्चा किसी तरह गाय के पास से फुटबॉल निकाल लेता है. लेकिन जैसे ही वह बॉल को किक करता है, तो गाय उसके पीछे दौड़ पड़ती है. कुछ देर तक मैदान में बॉल और गाय के बीच दिलचस्प पीछा चलता रहता है. आखिरकार बॉल फिर से गाय के पास पहुंच जाती है.

किसी ने रिकॉर्ड कर लिया पूरा नजारा

मैदान में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे मजेदार घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां इसे लोगों ने खूब पसंद किया. वीडियो को @AshokShrivasta6 नाम के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है. पोस्ट को अब तक 1.20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

वीडियो पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि गाय कह रही है कि मैं भी खेलूंगी. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में उसे 'Messi Female Version' बता दिया. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह वीडियो नया नहीं है और वे इसे पहले भी देख चुके हैं.

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