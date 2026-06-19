VIDEO: धरती पर स्वर्ग का रास्ता! चीन के इस विशाल 'दरवाजे' को देख ठहर जाती हैं सांसें, आपने देखा क्या?

Viral Tianmen Mountain Arch: क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ के बीचों बीच कोई ऐसा रास्ता हो सकता है, जो सीधे आसमान में खुलता हो? सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के हुनान प्रांत स्थित तियानमेन माउंटेन का अद्भुत नजारा दिखाया गया है. इसे 'हेवन्स गेट' यानी स्वर्ग का दरवाजा कहा जाता है. इसे पहली बार देखते ही यकीन करना मुश्किल होता है कि ये इंसान की कारीगरी नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनूठा करिश्मा है. दूर से देखने पर ये किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाती है.

999 सीढ़ियों का रोमांचक सफर (The Thrill of 999 Stairs)

इस अजूबे तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो लोग इस मेहराब को करीब से छूना चाहते हैं, उन्हें 999 सीढ़ियों की कड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है. सीढ़ियों के अलावा, जो लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते, उनके लिए पहाड़ के भीतर से गुजरने वाले लंबे और आधुनिक एस्केलेटर्स बनाए गए हैं. पहाड़ के अंदर बनी ये सीढ़ियां और एस्केलेटर किसी एडवेंचर फिल्म के सस्पेंस की तरह महसूस होते हैं. पर्यटकों का कहना है कि जब वे ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां की हवा और विशाल खुलापन एक अलग ही सुकून देता है.

खूबसूरती के साथ जुड़ा है इतिहास (Viral Video Heavens Gate China)

यह जगह सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी मशहूर है. यहां बना एक प्राचीन बौद्ध मंदिर सदियों पुराना है, जिसका इतिहास तांग राजवंश के समय का माना जाता है. मंदिर की शांति और पहाड़ों के बीच गूंजती प्रार्थनाएं लोगों को शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती हैं. रात के समय जब इस नेचुरल आर्च पर खास तरह की लाइटिंग की जाती है, तो यह वाकई किसी दिव्य द्वार जैसा चमकने लगता है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

