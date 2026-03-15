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पश्चिम बंगाल की सड़क पर दौड़ी 1957 की Jaguar XKSS, दुनिया की रेयर क्लासिक स्पोर्ट्स कारों में से है एक, देखें वीड‍ियो

वीडियो में दिख रहा है कि यह विंटेज कार आराम से आम ट्रैफिक के बीच सड़क पर चल रही है. आसपास बाइक, ऑटो और दूसरे वाहन भी दिख रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर बार-बार उसी कार पर टिक जा रही है.

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पश्चिम बंगाल की सड़क पर दौड़ी 1957 की Jaguar XKSS, दुनिया की रेयर क्लासिक स्पोर्ट्स कारों में से है एक, देखें वीड‍ियो
रेयर कार को देखकर लोग हो गए हैरान.

Viral video : पश्चिम बंगाल की एक सड़क पर अचानक ऐसी कार नजर आई, जिसे देखकर लोग कुछ पल के लिए कन्फ्यूज हो गए. पहली नजर में किसी को यह खिलौना कार लगी, तो किसी को लगा जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो. लेकिन सच इससे भी ज्यादा दिलचस्प निकला. दरअसल सड़क पर दौड़ रही यह कार थी 1957 की Jaguar XKSS, जिसे दुनिया की सबसे रेयर क्लासिक स्पोर्ट्स कारों में गिना जाता है. कहा जाता है कि इस मॉडल की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. वीडियो में दिख रही कार की नंबर प्लेट WB-02 से शुरू होती है, जो कोलकाता RTO में रजिस्ट्रेशन का संकेत देती है.

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बेशकीमती विंटेज कार

वीडियो में दिख रहा है कि यह विंटेज कार आराम से आम ट्रैफिक के बीच सड़क पर चल रही है. आसपास बाइक, ऑटो और दूसरे वाहन भी दिख रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर बार-बार उसी कार पर टिक जा रही है. इसका डिजाइन भी इतना अलग है कि कई लोग इसे देखकर हैरान रह गए.
 

आए फनी कमेंट्स

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने भी मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “ये सच में कार है या किसी म्यूजियम से भागकर आई है?” तो किसी ने मजाक में कहा, “100 करोड़ की कार और हमारे मोहल्ले की सड़क!”

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी क्लासिक कारों को सड़क पर चलते देखना अपने आप में किसी टाइम मशीन जैसा अनुभव है, क्योंकि ये हमें सीधे ऑटोमोबाइल इतिहास के सुनहरे दौर में ले जाती हैं.
तेजी से बदलती मॉडर्न कारों के दौर में जब इलेक्ट्रिक और हाई-टेक गाड़ियों की चर्चा होती है, तब 1957 की यह Jaguar XKSS लोगों को याद दिलाती है कि असली स्टाइल और क्लास का अपना ही अलग दौर था. शायद इसी वजह से सड़क पर इसकी एक झलक ने इंटरनेट को भी हैरान कर दिया.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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