एमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर Banana ड्रेस पहनकर उतरी ये हसीना, इंटरनेट पर वायरल हुआ Video

Who Is In the Banana Costume at the 2024 Emmy Awards: सिनेमा के पॉपुलर प्रतिष्ठित एमी अवार्ड्स (Emmy Awards 2024) का इंतजार सीने लवर्स को बेसब्री से था. 76वें एमी अवार्ड्स का आयोजन बीती 15 सितंबर को लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में हुआ. डैन लेवी और यूजीन लेवी ने इस इवेंट को होस्ट किया था. फिल्मों के साथ-साथ यहां स्टार्स का जलवा रेड कार्पेट पर भी देखने को मिला. एक हसीना ने अजीबोगरीब ड्रेस में यहां रेड कार्पेट पर चलकर लोगों को मेट गाला की याद दिला दी. अब एमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट से एक बेहद अजीबोगरीब फैशन सेंस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इस हसीना ने बनाना ड्रेस पहनी हुई है और यूजर्स भी इस लुक पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

बनाना ड्रेस वाले का वीडियो वायरल (Banana Dress Costume Viral Video)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देखेंगे कि ताइवान-अमेरिकन ड्रेग परफॉर्मर और ड्रेसमेकर निफिया विंड एक केले वाली ड्रेस में एमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर उतरी हैं. 29 साल की इस हसीना का यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा रहा है. अमेरिकन रियलिटी कॉम्पिटिशन टीवी सीरीज RuPaul's Drag Race के सीजन 16 की विनर विंड ने शरीर से चिपकी इस बनाना ड्रेस से दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है. लाइम ग्रीन बॉडी सूट वाली यह ड्रेस एक केले की शेप में है और केले की तरह छिली हुई है. यहां तक कि विंड ने अपने चेहरे तक को ड्रेस से ढका हुआ है और उस पर नाक, कान, आंख, होठ काले रंग से ड्रा कर रखे हैं. साथ ही आर्टिफिशियल बाल भी लगाए हुए हैं.

यहां देखें वीडियो

वायरल वीडियो पर कमेंट्स (Comments on Banana Dress Costume)

विंड की इस अजीबो-गरीब ड्रेस पर लोगों के रिएक्शन आना जारी है. एक यूजर ने विंड की इस बनाना ड्रेस पर लिखा है, 'मैं जानता हूं कि इस ड्रेस के पीछे कौन छिपा है'. एक और यूजर लिखा है, 'यह दुनिया का ध्यान खींचने में नंबर वन हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा, 'यह बच्चों को डराने के नए-नए तरीके ला रहे हैं'. वहीं इस वीडियो पर विंड के कई फैंस ने उन्हें पहचान लिया है. वहीं, कुछ ऐसे भी फैंस हैं, जो इस वीडियो पर लाइक का बटन दबा रहे हैं.

