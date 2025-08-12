देशभक्ति के रंग में थिरका भारत, 15 अगस्त से पहले सोशल मीडिया पर छाए देशभक्ति डांस रील्स

Viral Dance Reels For Independence Day: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का जश्न सिर्फ स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसका रंग चढ़ चुका है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर देशभक्ति से भरे डांस रील्स की बाढ़ आ गई है. इन वीडियोज में लोग न सिर्फ डांस कर रहे हैं, बल्कि देश के लिए अपने प्यार और गर्व को भी खूबसूरती से बयां कर रहे हैं.
14-year-old Heer Dobariya sets the stage ablaze with her powerful dance performance this Independence Day 🇮🇳✨ #HarGharTiranga #IndependenceDay #Patriotism #YoungTalent #ProudMoment #OnlineLearning #DanceOfFreedom pic.twitter.com/RaalSwBc7e— AAIS Learning (@aaislearning) August 10, 2025
देशभक्ति गानों पर डांस का जादू (Independence Day viral reels)
तिरंगे की थीम वाले कपड़े, बैकग्राउंड में लहराता राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति के गीत...इन डांस वीडियोज को देखकर हर किसी का दिल देशप्रेम से भर जाता है.
कुछ लोग 'सुनो गौर से दुनिया वालों' या 'तेरी मिट्टी' जैसे गानों पर इमोशनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कुछ 'जय हो' और 'देश रंगीला' जैसे जोश से भरे ट्रैक्स पर थिरक रहे हैं.
युवाओं का क्रिएटिव अंदाज़ (Independence Day Dance Video)
इस बार की खास बात यह है कि डांस रील्स में सिर्फ पारंपरिक स्टेप्स ही नहीं, बल्कि मॉडर्न और फ्यूज़न डांस स्टाइल का भी तड़का लगाया जा रहा है.
कोई बॉलीवुड और फोक का मिक्स पेश कर रहा है, तो कोई हिप-हॉप में देशभक्ति का रंग भर रहा है. इन वीडियोज में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं.
Happy Independence Day 🇮🇳🫡 #jaihind #deshbhakti #armylover #Trending #viral #running #LaCasaDeLosFamososMx #HarGharTiranga #Rajasthan #beawar pic.twitter.com/wAg1QesxZ4— LEKHRAJ SAHU (@racer_lekhu) August 11, 2025
आप भी बना सकते हैं अपनी परफेक्ट रील (Instagram patriotic dance trends)
अगर आप सोच रहे हैं कि इस 15 अगस्त को सोशल मीडिया पर अपनी छाप कैसे छोड़ें, तो इन वायरल वीडियोज से आपको ढेरों आइडियाज मिल सकते हैं.
सही गाना चुनें, तिरंगे की थीम में ड्रेस अप हों और बैकग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज के साथ डांस करें. अपनी परफॉर्मेंस में स्माइल और देशभक्ति की भावना भरना मत भूलें, क्योंकि यही आपकी रील को खास बनाएगा.
ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं