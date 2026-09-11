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हाथी के गले में फंसा ट्रैक्टर का टायर, चाय बागान में द‍िखा अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी के गले में ट्रैक्टर का टायर फंसने का वीडियो वायरल हुआ है. चाय बागान में घूम रहे इस हाथी को सुरक्षित बचाने और गले से टायर निकालने के लिए वन विभाग ने काजीरंगा से डॉक्टरों की टीम बुलाई है.

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हाथी के गले में फंसा ट्रैक्टर का टायर, चाय बागान में द‍िखा अनोखा नजारा, VIDEO वायरल
असम के चाय बागान में घूमते हाथी के गले में टायर फंसा देख लोग हैरान रह गए.
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  • असम में एक जंगली हाथी के गले में ट्रैक्टर का टायर फंसा हुआ है और वह इसी हालत में घूम रहा है
  • स्थानीय लोगों का अनुमान है कि हाथी घूमते समय किसी तरह ट्रैक्टर के टायर में उलझा और गले तक पहुंच गया
  • वन विभाग की टीम हाथी के गले से टायर निकालने की कोशिश कर रही है और उसकी सुरक्षा के लिए लगातार नजर रखी जा रही है
हाथी को बेहोश करते समय डॉक्टरों के सामने क्या चुनौतियां आती हैं?

हाथी के गले में ट्रैक्टर का टायर. सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, मगर ऐसा ही नजारा इन दिनों असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोकियाल इलाके में देखा जा रहा है. यहां एक जंगली हाथी गले में ट्रैक्टर का टायर फंस गया. वह गले में टायर ल‍िए घूमता दिखाई दे रहा है. चाय बागान में भोजन की तलाश में घूमते हाथी के गले में ट्रैक्टर के टायर की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद हर किसी का सवाल है कि आखिर टायर हाथी के गले में पहुंचा कैसे? फिलहाल इसका जवाब वन विभाग के अधिकारी भी नहीं दे पा रहे हैं.

टायर गले तक पहुंचा कैसे?

स्थानीय लोगों का अनुमान है कि हाथी इलाके में घूमते समय किसी तरह टायर में उलझ गया होगा और वह उसके गले तक पहुंच गया. हालांकि, टायर हाथी के शरीर पर कैसे फंसा, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. तस्वीरों में हाथी के गले के आसपास टायर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. 

वन्यजीवों पर कचरे का बढ़ता खतरा

असम से आई हाथी के गले में टायर फंसने की घटना ने एक बार फिर जंगलों और वन्यजीव क्षेत्रों के आसपास फेंके जा रहे कबाड़ और कचरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग हाथी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वहीं यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि लापरवाही से फेंके गए टायर और अन्य कचरा वन्यजीवों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं. 

क्या कहते हैं वन अधिकारी?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कीर्ति कमल डेका ने कहा, "हमें नहीं पता कि हाथी के गले में टायर कैसे फंसा? हमें सुबह इसकी जानकारी मिली. वन विभाग की टीम हाथी के गले से टायर निकालने की कोशिश में जुटी है. विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है. उसे किसी भी तरह से टायर की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा." 

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फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कीर्ति कमल डेका ने कहा, "हमें नहीं पता कि हाथी के गले में टायर कैसे फंसा?

वन विभाग के अधिकारी कीर्ति कमल डेका ने आगे बताया, "हमने काजीरंगा से डॉक्टरों को बुलाया है. वे जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं. वे हाथी को बेहोश करेंगे और फिर उम्मीद है कि हम हाथी के गले से टायर निकाल पाएंगे. उम्मीद है कि जल्द ही हाथी के गले से टायर निकाल दिया जाएगा."  

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