ईमानदारी की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी होगी! फल वाली बूढ़ी अम्मा ने ठुकराए मु्फ्त के पैसे, वायरल वीडियो देख बन जाएगा दिन

Viral Video: आजकल ईमानदारी और इंसानियत दूर-दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ईमानदारी, आत्म सम्मान और इंसानियत की बहुत ही सच्ची झलक देखने को मिली है.

ईमानदारी की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी होगी! फल वाली बूढ़ी अम्मा ने ठुकराए मु्फ्त के पैसे, वायरल वीडियो देख बन जाएगा दिन
बुजुर्ग अम्मी की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल
Elderly Woman Viral Video: सोशल मीडिया पर यूं तो कई तरह के वीडियो वायरल होते है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हंसी या हैरानी नहीं बल्कि दिल को छू जाने वाली सच्चाई दिखाते हैं. कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें फल बेचने वाली एक बुजुर्ग अम्मा ने सबका दिल जीत लिया और दिखा दिया कि आज भी आत्म सम्मान और ईमानदारी दुनिया में बाकी है, आइए आपको दिखाते हैं इस अम्मा का ये वायरल वीडियो.

सड़क किनारे फल बेच रही अम्मा ने ठुकराएं भीख के पैसे

इंस्टाग्राम पर vartika_patel_v नाम से बने पेज पर एक बुजुर्ग अम्मा दो टोकरी ली हुई फल बेचती हुई नजर आ रही हैं. इस अम्मा के फल खरीदने के लिए एक शख्स वहां पर पहुंचा और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने लगा, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया. दरअसल, ये शख्स बिना फल लिए उन्हें पैसे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अम्मा ने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहती हैं कि मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती, पहले फल लो फिर पैसे दो. इसके बाद उस शख्स ने पैसे दिए और वहां से फल भी खरीदें.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फल बेचने वाली अम्मा का वीडियो

फल बेचने वाली अम्मा की ये बात सुनकर शख्स भी थोड़ा हैरान हो जाता है. आज के समय में जब लोग मुफ्त के पैसे लेने से पीछे नहीं हटते, वहां इस बुजुर्ग महिला का ऐसा जवाब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है. अम्मा बार-बार यही कहती है कि उन्होंने मेहनत से फल बेचे हैं और बिना सामान दिए पैसे लेना उन्हें सही नहीं लगता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग भी इस अम्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद है जिनके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस वीडियो ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि मेहनत की कमाई का सम्मान कितना जरूरी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो लेकिन आत्मसम्मान और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए.

वायरल वीडियो देख बन जाएगा आपका भी दिन

