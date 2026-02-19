बिहार में तमंचे पे डिस्को... भोजपुरी गाने पर हाथ में हथियार लेकर थिरकीं डांसर, कानून की उड़ीं धज्जियां

बिहार में शराबबंदी और अवैध हथियारों के खिलाफ कड़े कानूनों के बावजूद, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक निजी कार्यक्रम के दौरान खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हैरान करने वाली बात यह है कि अब केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन करने से गुरेज नहीं कर रही हैं. वायरल वीडियो में एक स्टेज पर दो महिला डांसर नजर आ रही हैं, जिनमें से एक डांसर हाथ में पिस्टल लेकर भोजपुरी गाने की धुन पर थिरक रही है. वहां मौजूद सैकड़ों दर्शक न केवल इस खतरनाक प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि कई लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद भी कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो एक पारिवारिक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिसमें मनोरंजन के लिए महिला कलाकारों को बुलाया गया था. कार्यक्रम के बीच में ही एक डांसर अचानक हाथ में पिस्टल लेकर स्टेज पर पहुंची और हथियार लहराते हुए नृत्य करने लगी. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, लोगों ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कुछ यूजर्स इसे कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कृत्य बता रहे हैं, तो कुछ इसे राज्य में प्रशासनिक इकबाल के खत्म होने का प्रमाण मान रहे हैं.

इस मामले पर बखरी थाना पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच के बाद दोषियों की पहचान कर ली जाएगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में इस तरह हथियार का खुलेआम प्रदर्शन प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहा है.

