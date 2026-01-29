कौन हैं खाबी लैम? आखिर कैसे बने सबसे महंगे डिजिटल क्रिएटर, 900 मिलियन डॉलर की डील पर साइन!

Khaby Lame Richest Digital Creator: जिस दौर में लाखों लोग कोरोना के बाद खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, उसी दौर में खाबी लैम ने खामोशी को अपनी आवाज बना लिया. टिकटॉक पर बिना एक शब्द बोले बनाए गए उनके वीडियो आज उन्हें दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल कर चुके हैं. अब खाबी लैम ने करीब 900 मिलियन डॉलर यानी लगभग 82 हजार 800 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक डील साइन की है.

ये भी पढ़ें:-स्टेशन निकल गया और सफर बाकी है? TTE ने बताया टिकट आगे बढ़ाने का जायज तरीका

साइलेंट वीडियो से ग्लोबल पहचान (Khaby Lame deal)

खाबी लैम अपने साइलेंट रिएक्शन वीडियो के लिए मशहूर हैं. वह जटिल लाइफ हैक्स को आसान इशारों में मजाक बना देते थे. यही सादगी और मासूम अंदाज उन्हें भीड़ से अलग ले गया. आज सोशल मीडिया पर उनके करीब 360 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

कैसे बनी 900 मिलियन डॉलर की डील (How The 900 Million Dollar Deal Happened)

यह डील खाबी की कंपनी Step Distinctive Limited के आंशिक हिस्से की बिक्री से जुड़ी है, जिसे अमेरिका की Rich Sparkle Holdings ने खरीदा है. समझौते के तहत अगले 36 महीनों तक खाबी से जुड़ी सभी ब्रांड डील, विज्ञापन और ई कॉमर्स गतिविधियां इसी कंपनी के पास रहेंगी. कंपनी का दावा है कि इससे सालाना 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस खड़ा हो सकता है.

अब सिर्फ क्रिएटर नहीं, मालिक भी (Khaby Lame net worth)

इस डील के बाद खाबी खुद Rich Sparkle Holdings के कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर बन जाएंगे. साथ ही खाबी का AI डिजिटल ट्विन भी तैयार किया जाएगा, जो विज्ञापन और कंटेंट में इस्तेमाल होगा. इस स्टोरी से समझा जा सकता है कि, डिजिटल क्रिएटर अब सिर्फ कंटेंट मेकर नहीं, बल्कि बड़ी इंडस्ट्री का चेहरा बन चुके हैं. खामोशी से शोहरत तक का यह सफर बताता है कि हुनर बोले बिना भी दुनिया जीत सकता है.

ये भी पढ़ें:-नौकरी से पहले कंपनी ने रखी ऐसी शर्त, कैंडिडेट ने ईमेल से कर दी बोलती बंद