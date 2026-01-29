विज्ञापन
सिर्फ 3 Likes और चेहरे पर बेशुमार खुशी...बुजुर्ग जोड़े ने सिखा दिया सुकून का मतलब

जहां दुनिया लाइक और व्यूज की दौड़ में उलझी है, वहीं एक बुजुर्ग जोड़े की मासूम खुशी ने इंटरनेट को ठहर कर मुस्कुराना सिखा दिया.

ना लाखों फॉलोअर ना शो ऑफ, इन दादा-दादी की मुस्कान ने सोशल मीडिया को आईना दिखा दिया

Elderly Couple Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज हजारों रील आती हैं. कोई ज्यादा लाइक के लिए बेचैन रहता है, कोई व्यूज गिनते गिनते थक जाता है. मगर इसी शोर के बीच एक वीडियो ऐसा आया, जिसने दिल को छू लिया. इस क्लिप में एक बुजुर्ग कपल अपनी रील पर मिले सिर्फ तीन लाइक की खुशी मनाता दिख रहा है. ना कोई दिखावा, ना कोई उम्मीदों का बोझ. बस सच्ची मुस्कान और साफ दिल.

तीन लाइक और करोड़ों वाली खुशी (Three Likes, Million Dollar Smile)

वीडियो में दादा जी अपनी पत्नी के पास खड़े होकर बेहद खुशी से कहते हैं कि तीन लोगों ने उनकी रील लाइक की है. उनके चेहरे की चमक और आवाज का जोश ऐसा है मानो कोई बड़ी कामयाबी मिल गई हो. पास खड़ी उनकी पत्नी भी मुस्कुरा रही हैं. पीछे से उनकी पोती उनकी तारीफ करती है, जिससे यह खुशी और गहरी हो जाती है. यह पल बताता है कि खुशी का रिश्ता गिनती से नहीं, एहसास से होता है.

पोती ने कैद किया अनमोल पल (Granddaughter Captures Precious Moment)

इस वीडियो को उनकी पोती ने रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम अकाउंट amma_at_65 पर शेयर किया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. हैरानी की बात यह है कि जिस रील में तीन लाइक का जश्न मनाया गया था, उसी को अब सत्रह हजार से ज्यादा लाइक और करीब दो लाख व्यूज मिल चुके हैं.

लोगों ने दिल खोलकर दी दुआएं (Internet Showers Love)

कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि यही असली खुशी है. किसी ने कहा कि इतने सच्चे चेहरे बहुत कम दिखते हैं. तो किसी ने माना कि वह भी अब छोटी बातों में खुश रहना सीखेंगे. यह वीडियो याद दिलाता है कि खुशी किसी संख्या की मोहताज नहीं. सुकून वही है, जो दिल से आए. शायद इसी को असली जिंदगी कहते हैं.

