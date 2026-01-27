विज्ञापन
रात 2 बजे तक जागने वाली 101 साल की दादी का फिटनेस फॉर्मूला वायरल

जिस उम्र में लोग चलने से डरते हैं, उस उम्र में ये दादी टीवी देखती हैं, मीठा खाती हैं और मुस्कुराकर जिंदगी जीती हैं. चीन की 101 साल की जियांग युएकिन का लाइफस्टाइल अब पूरी दुनिया में चर्चा में है.

देर रात तक जागने वाली दादी की सेहत ने डॉक्टरों को भी सोचने पर किया मजबूर

101 Year Old Woman Healthy lifestyle Secret: अक्सर कहा जाता है कि लंबी उम्र के लिए जल्दी सोना, कम खाना और सख्त दिनचर्या जरूरी है, लेकिन चीन की 101 साल की जियांग युएकिन (Jiang Yueqin) ने इन तमाम बातों को उलट कर रख दिया है. झेजियांग प्रांत के वेनझोउ शहर में रहने वाली जियांग युएकिन रात करीब 2 बजे तक जागती हैं, टीवी देखती हैं और सुबह 10 बजे के आसपास उठती हैं. इसके बावजूद उनकी सेहत देखकर लोग हैरान हैं.

Photo Credit: scmp

खाने पीने की आदतें भी हैं अलग (Chinese Grandma Diet and Health)

SCMP के मुताबिक, जियांग युएकिन सुबह उठकर ग्रीन टी पीती हैं और दिन आराम से बिताती हैं. वह शाम करीब 6 बजे डिनर कर लेती हैं. अगर बाद में भूख लगती है तो हल्का नाश्ता कर लेती हैं. उन्हें वेनझोउ की पारंपरिक मिठाई मातिसोंग बहुत पसंद है, जो सिंघाड़े से बनती है. इसके अलावा वह चिप्स, शकीमा और सूखे शकरकंद भी खा लेती हैं. खास बात ये है कि 101 साल की उम्र में भी उनके सारे दांत सुरक्षित हैं और उन्हें नकली दांतों की जरूरत नहीं पड़ी.

गुस्सा नहीं, सुकून है असली ताकत (Secret of Long Life)

जियांग युएकिन ने युवावस्था में नौकरी छोड़कर अपने सात बच्चों की परवरिश की. उन्होंने सादा लेकिन संतुलित जिंदगी जी. परिवार के मुताबिक उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज उनका शांत स्वभाव है. वह कभी गुस्सा नहीं करतीं, नफरत नहीं पालतीं और हर हाल में सुकून से जीना जानती हैं.

Photo Credit: scmp

लंबी उम्र के नियमों को तोड़ती दादी (101 Year Old Woman Viral Lifestyle)

यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि सेहत सिर्फ सख्त नियमों से नहीं, बल्कि मन की शांति से भी जुड़ी है. दुनिया भर में लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे में जियांग युएकिन की कहानी हमें संतुलन और खुशी का महत्व सिखाती है.

Photo Credit: scmp

लंबी उम्र का कोई एक फार्मूला नहीं होता. अच्छा खाना, आराम, हल्की आदतें और सबसे जरूरी खुश रहना. शायद यही वजह है कि 101 साल की ये दादी आज भी दुनिया को मुस्कुराकर देख रही हैं.

