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स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे 'शाहरुख खान'!, 'झूमे जो पठान' पर किया ऐसा डांस..देख बच्चों ने पकड़ लिया माथा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वीडियो किसी स्कूल का है, जहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान के डुप्लीकेट को बुलाया गया है, जो अपने जबरदस्त डांस से बच्चों को खूब एंटरटेन कर रहा है.

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स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे 'शाहरुख खान'!, 'झूमे जो पठान' पर किया ऐसा डांस..देख बच्चों ने पकड़ लिया माथा
शाहरुख खान के डुप्लीकेट का स्कूल डांस वीडियो वायरल, नजारा देख यूजर बोले- ये तो असली से भी आगे निकला
Photo-@Supremacyx9

SRK Duplicate Dance Video: इन दिनों इंटरनेट पर एक मजेदार वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाहरुख खान आ रहे हैं. एसआरके के आने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई. इस बीच लोग सारे काम छोड़कर सीधे स्कूल जा पहुंचे, लेकिन वहां जो नजारा उन्हें दिखा, उसने सभी को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने के साथ-साथ उलझन में भी डाल दिया.

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जब लगा कि सच में किंग खान आ गए (Shah Rukh Khan lookalike)

हाल ही में एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान के डुप्लीकेट ने अपने डांस से बच्चों को हैरान कर दिया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, जब ये बात फैली की पड़ोस के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद शाहरुख खान आ रहे हैं,  तो लोग काफी एक्साइटेड हो गए और तुरंत स्कूल जा पहुंचे, जहां उन्हें किंग खान का एक डुप्लीकेट 'झूमे जो पठान' गाने पर थिरकता नजर आया, जिसे देखकर वहां मौजूद स्कूली बच्चे और टीचर अपनी हंसी रोके नहीं रोक पाए.

पठान लुक में डुप्लीकेट का जोरदार डांस (Duplicate's Performance in Pathaan Look)

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, वहां शाहरुख खान नहीं बल्कि उनका एक डुप्लीकेट मौजूद था, जो काले रंग के पठान स्टाइल ऑउटफिट में नजर आ रहा था. उसने छड़ी हाथ में लेकर 'झूमे जो पठान' गाने पर बच्चों के सामने गजब का डांस किया. इस दौरान डुप्लीकेट के साथ एक महिला डांसर भी थिरकती दिख रही थी. इस दौरान सामने जमीन पर बैठे स्कूली बच्चे तालियां बजाते नजर आए.

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इस वीडियो के शेयर होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ये वीडियो @Supremacyx9 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 5 लाख 36 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'ऐसे सरप्राइज की किसी ने उम्मीद नहीं की थी.' वहीं वीडियो में डुप्लीकेट एसआरके की डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद कुछ यूजर्स का हंस-हंसकर बुरा हाल हो रहा है. 

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