नई द‍िल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज सुबह अपने आवास पर गायों और मोरों को खाना खि‍लाते हैं. लेक‍िन शन‍िवार को स्‍वतंत्रता द‍िवस के मौके पर पीएम को सुबह जल्‍दी अपने आवास से न‍िकलकर लाल क‍िला पहुंचना था. पीएम मोदी के आवास से न‍िकलने से पहले ही गाय और मोर उनके पास पहुंच गए. पीएम ने उन्‍हें रोज की तरह अपने हाथों से खाना खि‍लाया.

प्रधानमंत्री मोदी ने रव‍िवार को सोशल मीड‍िया पर एक वीड‍ियो शेयर क‍िया. इस वीड‍ियो के कैप्‍शन में उन्‍होंने ल‍िखा, ''हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है. कल (15 अगस्‍त) सुबह, उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था, तो वे मुझसे मिलने आए. हमेशा की तरह, खास!''

पीएम ने अपने हाथों से खि‍लाया खाना

वीड‍ियो में देखा जा सकता है पीएम मोदी के अपने आवास से न‍िकलने से पहले गाय और मोर उनके पास आ जाते हैं. पीएम अपने हाथों से गायों और मोरों को खाना खि‍लाते हैं.

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