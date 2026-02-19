विज्ञापन
दिल छू लेने वाला वीडियो...खास पेट-फ्रेंडली बाइक ट्रेलर में डॉग्स को घुमाने निकला गुरुग्राम का शख्स

Pet Lover Story: हाईवे पर दौड़ती एक बाइक...पीछे जुड़ा पीले रंग का छोटा सा ट्रेलर और उसमें आराम से बैठे दो मासूम चेहरे. नजारा ऐसा कि दिल खुद-ब-खुद पिघल जाए. आखिर क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी?

गुरुग्राम का डॉग लवर बना इंटरनेट स्टार...ट्रेलर में बैठे स्कूबी और लड्डू, देख इमोशनल हो रहे यूजर्स

Special Dog Trailer: सोशल मीडिया पर इन दिनों गुरुग्राम के अनुराग कुमार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह अपने दो पालतू डॉग्स 'स्कूबी और लड्डू' को सैर कराने निकले हैं, लेकिन यह आम सैर नहीं है. उनकी बाइक के पीछे एक स्पेशल डिजाइन किया गया डॉग ट्रेलर जुड़ा है, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया है. इस क्लिप को व्लॉगर रोहित चोपड़ा ने Instagram पर शेयर किया, जहां इसे 38 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

खास है अनुराग की बाइक (Gurugram biker viral video)

वीडियो में अनुराग हाईवे पर आराम से बाइक चलाते नजर आते हैं. पीछे जुड़ा पीले रंग का ट्रेलर खास तौर पर उनके पालतू कुत्तों के लिए बनाया गया है. इसमें एक बीगल और एक गोल्डन रिट्रीवर बड़े इत्मीनान से बैठे रहते हैं और सफर का लुत्फ उठाते हैं. अनुराग के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कई वीडियो हैं, जिनमें वह लंबी राइड से पहले ट्रॉली की जांच करते और जरूरी सुधार करते दिखते हैं. इससे साफ है कि यह सिर्फ शौक नहीं, बल्कि अपने पालतू जानवरों के लिए जिम्मेदारी और मोहब्बत भी है. इन दिनों इंटरनेट पर Gurugram biker viral video, dog trailer bike, Scooby Laddu viral clip जैसे कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं.

क्यों इमोशनल हो रहे लोग? (Gurgaon Dog Bike)

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ की. किसी ने इसे सच्ची दोस्ती बताया, तो किसी ने लिखा कि ऐसा प्यार हर किसी के बस की बात नहीं. pet lover viral video, dog lover India, special dog trailer जैसे सर्च भी बढ़ रहे हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह इंसान और जानवर के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां वक्त की कमी है, वहां ऐसा जज्बा लोगों को उम्मीद देता है. अनुराग और उनके दोनों साथी सिर्फ सड़क पर सफर नहीं कर रहे, बल्कि यह दिखा रहे हैं कि सच्चा प्यार छोटी-छोटी कोशिशों में छिपा होता है. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों दिलों को छू रहा है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

