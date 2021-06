मालिक के Work From Home से खुश नहीं था कुत्ता, परेशान होकर करने लगा ऐसी हरकतें, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

जी हां, देखिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पालतु डॉग कैसे अपने मालिक के वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) से नाखुश है. क्योंकि उसका मालिक सामने होते हुए भी उसके साथ नहीं खेल रहा है. अगर आपको जानवरों से ज़रा सा भी लगाव है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा.

इस वीडियो में आपको एक लेडी गोल्डन रिट्रीवर को अपने मालिक की अटेंशन पाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है. कैसे वो घर से काम कर रहे अपने मालिक के इर्द-गिर्द घूमती और चिपकी हुई दिखाई दे रही है. अपने खिलौने को मुंह में दबाए बार-बार डबडबी आंखों से देखकर उम्मीद करती है कि वो उसके साथ खेले.

देखें Video:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पेज 'ladyandtheblues' पर पोस्ट किया गया है, जिसके साथ पोस्ट कैप्शन में लिखा है, ‘What do you mean you got plans'. इसका मतलब है कि, ‘क्या मतलब तुम्हारे पास काम है'. इस वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं. 3 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. बहुत सारे लोग वीडियो पर कमेंट कर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, "वह बहुत ही प्यारी है. मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कुत्तों के बिना पिछले 14 महीनों से घर से काम करने से बच पाता. वे सबसे अच्छे सहकर्मी बनाते हैं, एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, “डॉगोस कार्य सप्ताह को बेहतर बनाते हैं”.

हम सभी जानते है कि पालतु जानवर स्ट्रेस बस्टर का काम करते है. उनके साथ खेल कर हम तनाव मुक्त महसूस करते है. लेकिन आपके प्यारे पालतु जानवरों को हमेशा आपकी अटेंशन की जरूरत होती है.