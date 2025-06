पेट में गैस से तुरंत राहत चाहिए? डॉक्टर ने बताए 5 सेकंड में असर करने वाले उपाय

How to Prevent Yourself from Acidity: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसका असर सबसे ज्यादा गट हेल्थ पर पड़ता है. लोगों के असमय खाना खाने से और खानपान का समय निश्चित ना होने की वजह, इसकी के साथ तली-भुनी चीजों का सेवन और स्ट्रेसफुल लाइफ पेट से जुड़ी समस्याओं की वजह बनती है. एसिडिटी की बात करें तो यह एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसकी वजह है कि इससे हर किसी को अलग-अलग तरह की परेशानी होती है. कई लोगों की एसिडिटी की वजह से सिरदर्द की समस्या होती है तो कुछ लोगों को पेट में जलन, मतली और उल्टी जैसी समस्या होती है. कई लोगों का तो मानना है कि एसिडिटी की समस्या होने पर उनकी नसों पर भी ये समस्या हो जाती है.

एसिडिटी से बचाव करने के उपाय (How to Prevent Yourself from Acidity)

एसिडीटी की समस्या होने पर वैसे तो आप दवाइयों का सेवन कर सकते हैं. लेकिन ऐसा समस्या होने पर हर रोज दवाइयों का सेवन करना भी ठीक नही है. ऐसे में हमनें एक्सपर्ट से इस समस्या से राहत पाने के उपायों के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ टिप्स शेयर किया है जिनको अपनाकर आप एसिडिटी की समस्या से खुद का बचाव कर सकते हैं. Dr. Amit Miglani (Director & HOD - Gastroenterology, AIMS, Faridabad) ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं जो इस समस्या से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने खाने के समय पर ध्यान देना चाहिए. इसके लिए आपको समय पर खाना चाहिए, रात में सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने सिट्रस और स्पाइसी फूड को अवाइड करने की सलाह भी दी और रात को सोने से पहले टी और कॉफी जैसी चीजों का सेवन नहीं करने को कहा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)