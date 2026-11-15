भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? अंग्रेजों को झुकाने वाले आदिवासी नायक की कहानी; 25 की उम्र में हुए शहीद

रांची. जब हौसला फौलाद का हो, तो उम्र मायने नहीं रखती. हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महानायक की, जिसने महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से भी करीब 30 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं. वे थे आदिवासियों के मसीहा भगवान बिरसा मुंडा. आज उनकी जयंती है. आज भी देश उन्हें 'धरती आबा' यानी धरती का पिता मानकर पूजता है. महज 25 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने जो क्रांति की मशाल जलाई, उसकी तपिश से ब्रिटिश साम्राज्य कांप उठा था. अंग्रेजों ने जब उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल से अदालत तक पैदल चलाया, तो मंशा आदिवासियों को डराने की थी. बिरसा के जिस्म पर कोड़ों के निशान थे, पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन की जगह एक गजब का सुकून था. वे समझ चुके थे कि उनके लोगों में गुलामी के खिलाफ जंग का बिगुल बज चुका है.

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था. शुरुआत में पढ़ाई के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन जब एक अंग्रेज शिक्षक ने मुंडा समाज के लिए अपशब्द कहे, तो बिरसा का खून खौल उठा. वे तुरंत स्कूल छोड़कर बाहर आ गए. इसके बाद उन्होंने अपना एक नया पंथ 'बिरसायत' शुरू किया, जो अंग्रेजों के धर्मांतरण के खेल के खिलाफ एक मजबूत दीवार बना.

उलगुलान: 'हमारा राज आएगा, महारानी का राज जाएगा'

साल 1894 के आते-आते बिरसा मुंडा ने एक ऐतिहासिक आंदोलन की नींव रखी, जिसे 'उलगुलान' (महाविद्रोह) कहा गया. उन्होंने नारा दिया "अबुआ राज ते जाना, महारानी राज टुंडू जाना" यानी हमारा राज आएगा और महारानी का राज खत्म होगा.

अंग्रेजों की शोषणकारी जमीन नीतियों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासियों ने सफेद झंडा बुलंद किया. बिरसा के नेतृत्व में जमींदारों और थानों पर हमले शुरू हुए. घबराकर अंग्रेजों ने उन पर 500 रुपये का इनाम रख दिया, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी. 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन दो साल बाद जेल से छूटते ही वे भूमिगत हो गए और दोबारा सेना खड़ी कर ली.

दंबी हिल: आदिवासियों का जलियांवाला बाग

इस जंग का सबसे दर्दनाक और ऐतिहासिक मोड़ साल 1900 में आया, जब आज के खूंटी जिले की दंबी हिल पर बिरसा मुंडा एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे. अचानक अंग्रेज फौज ने चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया. इस कत्लेआम में करीब 400 आदिवासी शहीद हो गए. बर्बरता की हद यह थी कि घायलों को जिंदा दफना दिया गया. इतिहासकार इस घटना को जलियांवाला बाग जैसी ही एक बड़ी त्रासदी मानते हैं.

शहादत और अमर विरासत

बिरसा मुंडा वहां से बच निकले, लेकिन आखिरकार 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जंगलों से वे सोते हुए गिरफ्तार कर लिए गए. उन्हें रांची जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां कड़े पहरे और यातनाओं के बीच उनकी तबीयत बिगड़ी. 9 जून 1900 को जेल में ही इस महानायक ने आखिरी सांस ली. अंग्रेजों ने मौत का कारण हैजा बताया, लेकिन उनका संघर्ष जाया नहीं गया.

उनके बलिदान के बाद 1908 में अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और 'छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट' (CNT Act) पास करना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोक दिया. बिरसा मुंडा आज भी हमारे दिलों में और आदिवासियों के अधिकारों की ढाल बनकर जिंदा हैं.

बिरसा मुंडा को भगवान क्यों माना जाता है?

आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को समाज यूं ही 'भगवान' या 'धरती आबा' (धरती के पिता) नहीं मानता. इसके पीछे जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका ऐतिहासिक संघर्ष है. उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के शोषण के खिलाफ 'उलगुलान' (महान विद्रोह) का बिगुल फूंका और आदिवासियों की पारंपरिक जमीन व्यवस्था को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी. इतना ही नहीं, साल 1894 के भीषण अकाल और महामारी के दौरान उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के दिन-रात लोगों की सेवा की और उन्हें अंधविश्वास से बाहर निकाला. सांस्कृतिक पहचान को बचाने और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ उन्होंने 'बिरसाई' धर्म की नींव रखी. उनके इसी जबरदस्त जन-आंदोलन का असर था कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट (CNT Act) लागू हुआ. अपने समाज के लिए इसी निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के कारण वे आज भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं.



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