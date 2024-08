सोने का चश्मा, हार, चेन समेत 25 किलो सोना पहनकर तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पुणे से आए भक्त, Video वायरल

पुणे के भक्तों ने करीब 18 करोड़ रुपये का 25 किलो सोना पहनकर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन किए. दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा कई सोने की चेन, सोने का चश्मा, चूड़ियां, हार, एक '7' नंबर की सोने की चेन और कई आभूषण पहनकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. नेवी ब्लू खाकी सूट में कम से कम दो शख्स एक पुलिसकर्मी के साथ मंदिर में दर्शन करने आए इन भक्तों की सुरक्षा कर रहे थे.

प्राचीन पहाड़ी मंदिर में प्रतिदिन 75,000 से 90,000 तीर्थयात्री आते हैं. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने पहले कहा था कि विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर को जुलाई महीने के लिए अपनी हुंडी (प्रसाद बॉक्स) में 125 करोड़ रुपये का प्रसाद प्राप्त हुआ.

VIDEO | Andhra Pradesh: Devotees from Pune wearing 25 kg of gold visited Tirumala's Venkateswara Temple earlier today.



