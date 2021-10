अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद डांस कर इस बच्चे ने सबका दिल जीत लिया

वीडियो देखें

Even in difficult times in the hospital, little boy sings & dances!



(Brazil) Miguel was hospitalized with gastroenteritis last week but that didn't keep him from singing & dancing when favorite song came on the TV. Now back at home doing great

(????Pericles)pic.twitter.com/6LPjnYbgM2

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा डांस के ज़रिए लोगों का दिल जीत रहा है. अस्पताल में अक्सर बच्चे उदास होते हैं. दवाइयों के नाम से ही रोने लगते हैं, मगर इस बच्चे के डांस ने लोगों का दिल जीत लिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं.

इस वीडियो को GoodNewsCorrespondent ने शेयर किया है. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक ही ये वीडियो 18 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं.