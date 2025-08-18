देसी मम्मी का कमाल का जुगाड़, खराब कैसरोल को बना दिया चमचमाता 'स्टील का भगोना'

Viral desi mom jugaad: इंडियन मम्मियों का जुगाड़ू टैलेंट किसी से छिपा नहीं है. चाहे फ्रिज खराब हो या पुरानी टी-शर्ट, देसी मांएं हर चीज को किसी न किसी काम में इस्तेमाल करना जानती हैं. कुछ ऐसा ही नज़ारा इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला, जिसमें एक आंटी ने खराब कैसरोल बॉक्स से ऐसा जुगाड़ निकाला कि, लोग हैरान रह गए.

कैसरोल से निकला स्टील का कटोरा (Indian mom kitchen hack)

वीडियो में महिला सबसे पहले गैस पर चाकू गर्म करती हैं और फिर कैसरोल बॉक्स के पीछे चारों तरफ से कट लगाती हैं. इसके बाद बॉक्स का प्लास्टिक कवर निकालकर अंदर से चमचमाता हुआ स्टील का कटोरा निकाल लेती हैं. यही कटोरा, जिसमें रोटी रखी जाती थी, अब सब्जी या दाल रखने में काम आ सकता है.

इंटरनेट पर छाए मजेदार कमेंट्स (desi jugaad hack)

इस जुगाड़ का वीडियो एक्स (Twitter) पर @Siimplymee1234 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज़ आ चुके हैं. लोग आंटी के इस क्रिएटिव आइडिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इंडियन मम्मियां हर चीज़ पॉसिबल बना देती हैं. दूसरे ने मजाक में कहा, जुगाड़ू मम्मी ऑफ इंडिया. एक और यूजर ने लिखा, मम्मियों की डिक्शनरी में 'फेंकना' शब्द होता ही नहीं.

देसी जुगाड़ की पहचान (Roti Storing Casserole Box Viral Hack)

भारतीय घरों में यह कोई नई बात नहीं है. पुरानी बोतलें मसाले रखने के काम आ जाती हैं, टूटी चारपाई से झूला बन जाता है और फटा कपड़ा पोछा. यह जुगाड़ संस्कृति ही है, जो देसी मम्मियों को सबसे अलग और इंटरनेट पर सुपरस्टार बना देती है. खराब कैसरोल से स्टील का कटोरा निकालने का देसी मम्मी का जुगाड़ सोशल मीडिया पर छा गया है. लोग इसे देखकर हंसी भी रोक नहीं पा रहे और भारतीय मम्मियों की क्रिएटिविटी को सलाम भी कर रहे हैं.

