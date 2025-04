रील के चक्कर में बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर चाय पीने लगा शख्स, पुलिस ने ऐसी की खातिरदारी

Man Sips Tea in Middle of Busy Road: हाल ही में बेंगलुरु में एक व्यस्त सड़क पर कुर्सी लगाकर एक शख्स चाय की चुस्कियां लेते हुए रील बनवा रहा था. उसकी इस हरकत का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. शख्स की इस हरकत की भनक लगते ही बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया. वायरल हो रहे इस वीडियो में शख्स को बीच सड़क पर आराम से चाय पीते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके चारों तरफ से ऑटो और टू-व्हीलर गुजर रहे होते हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठा था शख्स (Man drinks tea on road Bengaluru)

दरअसल, यह शख्स एक व्यस्त सड़क के बीचोबीच कुर्सी लगाकर चाय पीते हुए नजर आया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया. मामला बेंगलुरु के मैगड़ी रोड की बताई जा रही है, जो शहर के पश्चिमी हिस्से की एक मुख्य सड़क है. बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह घटना 12 अप्रैल की है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और युवक को पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने युवक पर 'सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने' का मामला दर्ज किया है.

यहां देखें वीडियो

Taking tea time to the traffic line will brew you a hefty fine, not fame !!! BEWARE BCP is watching you#police #awareness #weserveandprotect #stayvigilant pic.twitter.com/5A8aCJuuNc