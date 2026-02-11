विज्ञापन
क्रिकेट टूर्नामेंट में ना ट्रॉफी, ना कैश...खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड में मिला देसी मुर्गा

Funny Rooster Prize: मैदान में तालियां गूंज रही थीं, लोग इनाम का इंतजार कर रहे थे. सबको लगा चमचमाती ट्रॉफी आएगी...मगर मंच पर जो आया, उसे देख कर महफिल में ठहाके लग गए.

देसी क्रिकेट का देसी इनाम, सोशल मीडिया पर मचा धमाल, वायरल हुआ Video

UP Cricket Tournament: क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम सुनते ही जहन में ट्रॉफी, मेडल या कैश इनाम की तस्वीर उभरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट ने इनाम की रिवायत ही बदल दी. यहां मैन ऑफ द मैच बने खिलाड़ी को नकद राशि या ट्रॉफी की जगह जिंदा शुद्ध देसी मुर्गा इनाम में दिया गया.

इनाम का अनोखा एलान (Unusual Prize Announcement)

देवरिया के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया. मुकाबले पूरे जोश और जुनून के साथ खेले गए. जब पुरस्कार वितरण का वक्त आया तो दर्शकों को लगा कि अब ट्रॉफी या कैश प्राइज दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही मैन ऑफ द मैच का नाम पुकारा गया, मंच पर एक तंदुरुस्त देसी मुर्गा लाया गया. खिलाड़ी को वही मुर्गा इनाम में थमा दिया गया. यह नजारा देखते ही मैदान में हंसी, तालियों और हैरानी का माहौल बन गया.

देसी अंदाज ने जीता दिल (man of the match prize)

मुर्गा भी बिल्कुल फुर्तीला और ताजा दिख रहा था. खिलाड़ी खुद मुस्कुरा उठा और दर्शकों ने इस लम्हे को मोबाइल में कैद कर लिया. कुछ लोगों ने इसे देसी क्रिकेट, Deoria cricket tournament, man of the match prize, desi murga viral video जैसे keywords के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया. आयोजकों का कहना है कि यह देसी अंदाज में खेल को यादगार बनाने की कोशिश थी. उनका मानना है कि गांव के खेल में स्थानीय संस्कृति की झलक भी होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर छाई चर्चा (Viral on Social Media)

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा, कैश से बेहतर देसी मुर्गा...तो किसी ने कहा, यही है असली ग्रामीण स्पोर्ट्स स्पिरिट. यह खबर दिखाती है कि खेल सिर्फ इनाम का नाम नहीं, बल्कि जज्बा और अपनापन भी है. देवरिया का यह क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अनोखे इनाम की वजह से मिसाल बन गया. कभी-कभी सादगी और देसी तड़का ही सबसे ज्यादा यादगार बन जाता है.

